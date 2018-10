Aitana i Cepeda se separen

"Fa un temps que necessitava explicar la nostra situació actual. L’Aitana i jo hem decidit prendre camins separats", ha anunciat Luis Cepeda a través del seu perfil de Twitter. En el missatge també demanava comprensió i esperava que molts seguidors "s’adonin que s’ha de respectar la vida i decisions alienes". Aquestes declaracions, que han corregut com la pólvora per les xarxes, han confirmat els rumors sobre l’estat de la relació entre els dos concursants d’'Operación Triunfo' 2017.

Per la seva banda, Aitana Ocaña també ha volgut confirmar la ruptura amb el cantant amb un missatge al seu compte de Twitter: "Ja està tot dit. No diré res més respecte a aquest tema perquè es pateix encara que no s’exposi aquest sentiment". Per aquest motiu, ha demanat que s’acabin tots els insults i faltes de respecte que estan rebent. "Espero que ho entengueu, però no em pronunciaré més".

Aitana Ocaña i Luis Cepeda es van conèixer durant la seva estada a l’Acadèmia d’'Operación Triunfo' 2017. Tot i això, la confirmació oficial de la seva relació no va ser fins al juny del 2018, quan es van fer un petó al final d’un assaig de la cançó ‘No puedo vivir sin ti’.