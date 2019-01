Ajornat el judici de paternitat contra Julio Iglesias

El jutjat de València ha ajornat sense data el judici de paternitat contra Julio Iglesias. El judici estava previst per al 4 de març, després que Javier Sánchez-Santos, el suposat fill secret del cantant, li sol·licités una prova d’ADN per confirmar la seva paternitat.

Ara el jutge ha demanat a Sánchez-Santos que, abans de prosseguir amb el cas, es faci una prova de paternitat amb l’exmarit de la seva mare, María Edite Santos Raposo, per descartar el parentiu. Una prova que, de fet, ja es va fer fa anys i va resultar negativa, però la demanda va ser desestimada el 1999 per un "defecte procedimental", segons expliquen fonts del despatx d’advocats de Fernando Osuna, que dirigeix la demanda. A diferència d’aleshores, que es va fer la prova de manera privada, ara és demanada pel jutge perquè sigui repetida de manera imparcial i es faci a través d’un conveni amb la Seguretat Social.

"És possible que si aquesta prova –orientada a descartar el parentiu entre el demandant i l’exmarit de la seva mare– es fa amb celeritat, fins i tot es pugui celebrar el judici el 4 de març, com estava previst", apunta Fernando Osuna. El lletrat, que ja ha dirigit amb èxit altres processos similars, com el de la paternitat de Manuel Benítez, ‘el Cordobés’, ha tornat a reclamar a Iglesias que es faci una prova d’ADN abans del judici. Aquesta sol·licitud també es podria ampliar als fills del cantant i ja es va formular sense èxit a l'octubre.

Suposadament, Javier Sánchez-Santos hauria nascut el 1976 fruit de la relació de la seva mare, que aleshores era ballarina, amb el cantant Julio Iglesias. La seva demanda de paternitat inclou una prova d’ADN feta a partir de mostres recollides a les escombraries per un detectiu a Miami, on resideix l’artista, i que suposadament confirmaria la seva paternitat.