Alba Carrillo i Thibaut Courtois, nova parella

Fa poques setmanes Alba Carrillo despistava la premsa del cor anunciant que li agradaria conèixer i seduir Albert Rivera, que aleshores es pensava que estava solter. El que ningú sabia, i que ara la revista ‘Semana’ ha revelat en exclusiva, és que en aquell moment la model i presentadora de televisió ja estava coneixent en privat Thibaut Courtois, porter del Reial Madrid.

Segons la revista del cor, la parella està sortint des de fa setmanes i, per demostrar-ho, ha publicat un reportatge fotogràfic on se’ls pot veure sopant en un restaurant japonès i passejant agafats de la mà pels carrers de Madrid. Per la seva banda, la revista ‘¡Hola!’ assegura haver parlat amb Carrillo, que hauria confirmat la relació. "Som amics i ens estem coneixent. Soc feliç", ha subratllat. A més, la revista ha pogut saber que la model i el porter surten junts des de Nadal i que van ser presentats per amics comuns.

Alba Carrillo, coneguda per tenir una vida sentimental més aviat turmentosa, es va quedar soltera l’agost passat, quan va trencar una relació de dos anys amb l’enginyer David Vallespín. Anteriorment havia tingut una relació amb Fonsi Nieto, amb qui va tenir un fill fa 7 anys, i Feliciano López, amb qui es va arribar a casar.

Per la seva banda, Courtois té dos fills petits nascuts de la seva relació amb la canària Marta Domínguez, amb qui va trencar de manera amistosa el 2017.