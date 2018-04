Albert Adrià plasma set anys d'evolució del Tickets en un llibre de 90 receptes

El cuiner Albert Adrià ha plasmat els set anys d'evolució del restaurant Tickets, amb una estrella Michelin, en el llibre 'Tickets Evolution' (RBA), on recull més de 90 receptes. "Amb set anys comencem a ser una mica madurs, i intentem no perdre la frescor del Tickets", ha defensat Albert Adrià en roda de premsa aquest dijous, en què ha recordat que el seu restaurant va posar sobre la taula un nou model amb el qual l'alta cuina es va voler acostar a la gent del carrer.

Des de la seva obertura el 2011, el restaurant ha passat de 17 a 32 cuiners; de 120 a 95 comensals diaris; d'un preu mitjà de 90 a 130 euros; de zero a tres sommeliers, i de 30 a 130 referències de vi a la seva carta. Adrià ha explicat que es tracta d'un restaurant que va canviar la manera d'entendre l'alta gastronomia, un fet que de forma natural també es va produir quan va tancar El Bulli, i va proposar una alta cuina "de barri", encara que ha defensat que el restaurant ara té entitat pròpia.

Receptes de l'equip

Amb un text molt fresc, el llibre recull més de 90 receptes elaborades per l'equip de cuiners: "Som una família més que un grup", ha dit.

El xef també ha explicat que els clients són els que fan evolucionar els cuiners: la seva exigència fa que el restaurant millori, i ha avisat que "un plat no està acabat fins que no torna a la pica", ja que si torna una mica ple pot significar que no ha agradat, però si són molts els que arriben plens és un problema. "Intentem donar al client el que vol. Però hem de donar-li més del que espera", ha expressat Adrià, que ha dit que en el seu local es donen en ocasions nits màgiques que es recullen a l'expressió dels comensals. El xef ha agregat: "El nostre treball no és donar menjar, és vendre felicitat a través del menjar", ha dit Adrià, que ha remarcat que totes les celebracions sempre giren entorn de la taula.