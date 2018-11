Albert II de Bèlgica, obligat a sotmetre's a una prova de paternitat

Albert II, rei emèrit de Bèlgica, té tres mesos per sotmetre's a un test d'ADN que determinarà si és el pare de Delphine Boël, segons va decidir ahir la justícia belga. Boël fa temps que assegura que l'exmonarca, de 84 anys, és el seu pare, tot i que ell sempre s'ha negat a fer-se una prova de paternitat.

El pare legal de Delphine Boël, Jacques Böel, es va sotmetre de manera voluntària a un test de paternitat que va demostrar que ell no era el pare biològic de la dona, que actualment té 50 anys. Després d'aquesta prova, el tribunal ha afirmat que Jacques Boël queda exclòs "sense ambigüitat" com a possible pare i ha considerat que hi ha un "interès legítim per investigar i suficient per buscar la paternitat en un altre home". Tot i l'ordre del tribunal, Albert II té la possibilitat de recórrer la decisió al Tribunal de Cassació de Brussel·les.

El rei emèrit de Bèlgica, casat amb la reina Paola, és el pare de l'actual monarca dels belgues, Felip, de 58 anys, de la princesa Àstrid (56 anys) i del príncep Llorenç (55 anys). En cas que es demostrés que Boël és filla seva, no entraria en la línia successòria, tot i que sí que passaria a ser hereva de l'exmonarca. Albert II va abdicar en favor del seu fill l'any 2013.

L'existència de Delphine Boël, filla de la baronessa Sybille de Selys-Longchamps, va sortir a la llum a finals dels anys 90 arran de la publicació d'una biografia no autoritzada de la reina Paola, esposa d'Albert II. En el llibre, el periodista flamenc Mario Daneels apuntava a una relació extramatrimonal del monarca de la qual hauria nascut una nena durant la dècada dels 60.