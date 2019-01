Albert Rivera i Beatriz Tajuelo trenquen la relació

Després de 4 anys de relació, la discreta parella formada per Albert Rivera i Beatriz Tajuelo ha decidit seguir per camins diferents. El trencament, de fet, es va produir al novembre, però fins ara no ha sortit a la llum, a ‘The Luxonomist’.

Rivera i Tajuelo tenien una relació sentimental des del 2015, moment en què se'ls va veure junts per primera vegada durant els premis Planeta. Des d’aleshores ella va acompanyar el polític a nombrosos actes públics i oficials en un discret segon pla. Però no va ser fins a l’any passat que van decidir anar a viure junts a Pozuelo de Alarcón, a Madrid.

Quan la parella va començar a sortir, Beatriz Tajuelo, nascuda a l’Hospitalet del Llobregat, era hostessa de vol a Air Nostrum, una feina que va canviar per gestionar la comunicació i la promoció de Miguel Poveda. A més, també treballa com a assistent de direcció de la productora Crazy4fun, que fa el programa de música de La 2 ‘La hora musa’.

Encara que el partit de Ciutadans ja ha confirmat la ruptura, de moment cap dels dos membres de l'exparella s’hi ha referit.