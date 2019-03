Albert Rivera i Malú busquen casa en una urbanització de luxe a Madrid

Presumeix de ser la urbanització de luxe amb més vigilància de seguretat del país. Així és La Finca, l’exclusiu conjunt de cases ubicat a Pozuelo de Alarcón on el polític Albert Rivera i la cantant Malú estarien buscant la seva nova llar.

La notícia l'ha tret el programa ‘Socialité’ de Telecinco, que assegura que per permetre’s una casa en aquests terrenys s’ha de comptar amb un sou d'almenys 86.000 euros. Aquests ingressos estan a l’abast del líder de Ciutadans i la cantant: segons càlculs del programa, Rivera té un sou d’uns 89.000 euros. Pel que fa a Malú, tot i no ser públic, sí que s’estima que el seu caixet per concert és d’uns 37.000 euros.

Si finalment la parella decideix traslladar-se a aquesta exclusiva urbanització, podria tenir com a veïns personatges com Alejandro Sanz, Blanca Cuesta, Iker Casillas o Sara Carbonero.

Fa poques setmanes la revista ‘Lecturas’ va treure en primícia la notícia que, des de feia uns mesos, Rivera i Malú eren "més que amics". Una relació que, de moment, cap dels dos ha confirmat, però tampoc desmentit.