Alberto Chicote i Anna Castillo protagonitzen 'Cyrano', l'última campanya d'Estrella Damm

El cuiner Alberto Chicote i l'actriu Anna Castillo, guanyadora del Goya a la millor actriu revelació el 2017, protagonitzen 'Cyrano', la nova campanya d'Estrella Damm. L'anunci és un curt rodat en una cala de Menorca, a les ordres de la directora Claudia Llosa, que ja va dirigir les campanyes del 2012 i el 2014. Amb Oriol Villar com a director creatiu, la cinta mostra un petit restaurant ubicat en un idíl·lic paratge en el qual els dos protagonistes revelen com s'elabora Estrella Damm, una cervesa nascuda el 1876.

540x306 Anna Castillo a 'Cyrano', d'Estrella Damm / YOUTUBE Anna Castillo a 'Cyrano', d'Estrella Damm / YOUTUBE

En un dels diàlegs indiquen que es tracta d'una beguda que "només es fa amb ingredients naturals". I afegeixen: "El 1876 no s'hi afegien sulfits, ni additius, ni conservants, ni ingredients modificats genèticament. I ara tampoc. Per això és tan bona", expliquen els protagonistes a l'anunci. També apareix en algunes escenes l'actor Oriol Pla, que és qui descobreix la nova etiqueta de les ampolles d'Estrella Damm, que posen en valor "tant la recepta original del 1876 com els ingredients amb els quals s'elabora: "Únicament aigua, malta, arròs i llúpol, cent per cent naturals", recorden des de la companyia catalana.

Tàndem de llarg recorregut

En la seva llarga trajectòria, Chicote ha passat per restaurants com Lúculo, Zalacaín o La Recoleta i va estar nomenat com a millor cuiner de l'any a Madrid Fusió el 2005: un any després va agafar les regnes del restaurant madrileny Pandelujo. Des del 2014 compta amb el seu propi restaurant, Yakitoro, i també és soci de la taverna PuertalSol, amb el xef Pedro Olmedo. També destaca per la seva faceta televisiva, desenvolupada principalment a Atresmedia.

Per la seva banda, Anna Castillo es va iniciar molt aviat en el món de la interpretació i va ser l'any passat quan va ser reconeguda pel seu treball en 'El Olivo', dirigida per Icíar Bollaín. Recentment també ha participat en el musical 'La llamada', dirigit pels Javis al teatre i, després, en la pel·lícula de cinema que es va rodar sobre aquesta obra. També ha format part del repartiment de les sèries de televisió 'Doctor Mateo', 'Amar es para siempre' i 'Paquita Salas'.