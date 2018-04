Amaia i Alfred d’'OT' comencen gira europea

Els representants d'Espanya a Eurovisió, Amaia Romero i Alfred García, guanyadora i finalista d''OT' respectivament, van començar ahir una gira europea que els portarà a participar en les diferents festes organitzades per Eurovisió, que tindrà lloc el 12 de maig. El tret de sortida va ser a Londres, on la parella, professional i sentimental, va interpretar 'Tu canción', el tema amb el qual competeixen en el festival, i dues cançons més de manera individual: ella va cantar 'Instrucciones para bailar un vals', d'El Kanka, i ell el tema propi 'This ship is going down'.

La següent parada d'aquesta gira, que té com a objectiu promocionar 'Tu canción', serà Israel, on Amaia i Alfred actuaran el 10 d'abril. Allà coincidiran amb altres participants del festival, com la israeliana Netta Barzilai, que parteix com a favorita per l'edició d'aquest any amb el tema 'Toy'. Durant la seva estada a Israel, la parella visitarà Tel Aviv, on se celebra el concert, i Jerusalem. El 14 d'abril, Alfred i Amaia portaran 'Tu canción' a Amsterdam. L'última actuació serà a Madrid el 21 d'abril.