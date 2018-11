Ana Boyer i Fernando Verdasco seran pares

Un any després de casar-se, el matrimoni format per Ana Boyer i Fernando Verdasco ja ha anunciat que espera el seu primer fill. La notícia l’ha donat la filla d’ Isabel Preysler en una entrevista a la revista ‘¡Hola!’. "Ens en vam adonar a finals d’agost als Estats Units. Ens va fer moltíssima il·lusió. El bebè naixerà a finals d’abril; ara ja estic de tres mesos", explica Boyer a l’entrevista. "Encara no sabem si és nen o nena ni com es dirà. L’important és que vingui sa".

D’altra banda, durant l’entrevista l’advocada parla sobre com veu el seu marit, el tenista Fernando Verdasco, com a futur pare: "Li encanten els nens. Crec que serà un pare molt afectuós i divertit".

Una de les incògnites és en quina ciutat naixerà el futur fill. "A Madrid o a Doha. Dels nets de ma mare, crec que serà el que passarà més temps a Espanya, perquè la resta són als Estats Units", explica Boyer, que actualment té el domicili fix a la capital de Qatar per la feina del seu marit. Amb el naixement d’aquest nadó, Isabel Preysler ja serà àvia de cinc nets.