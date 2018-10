Ana Obregón parla sobre el càncer del seu fill

Per primera vegada Ana Obregón ha decidit parlar obertament sobre el càncer que pateix el seu fill. En una entrevista publicada a la revista ¡Hola!, l’actriu detalla com han anat aquests últims 6 mesos, temps en què s’ha desplaçat amb el seu fill Alex Lecquio, de 26 anys, al Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York. "A Espanya no hi ha casos com el seu i vam veure que en aquest hospital hi havia un tractament", explica.

A l’entrevista, l’actriu, que ja torna a ser a Madrid per finalitzar el tractament, també recorda com va ser el moment en què van rebre el diagnòstic: "Va ser com si de sobte s’hagués abaixat el teló de la meva vida". Tot i això, Obregón confessa que, en veure la fortalesa del seu fill, va pensar que no era moment de quedar-se en xoc si volia salvar-li la vida. Una complicada situació que l’ha fet allunyar del gran públic durant un temps: "L'Ana Obregón artista ja no existeix, ja només queda la mare. La primera se’n va anar i no crec que torni mai més".