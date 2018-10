Ana Rosa confessa en directe que va tenir càncer de mama

Ningú s’esperava aquesta revelació. La presentadora Ana Rosa Quintana ha confessat en directe que fa 8 anys va tenir un càncer de mama. "Us explicaré una cosa que no he explicat mai. Per diferents motius no us ho vaig dir, però crec que és important que avui us ho expliqui", ha començat la presentadora a mig programa, que dedicava un espai al Dia Mundial Contra el Càncer de Mama.

Segons ha explicat, li van diagnosticar el tumor el juliol del 2010, quan començava les vacances d’estiu, i la van operar el 2 d’agost. A més, detallava que "va ser un tumor de càncer de mama 'in situ', en grau 1", fet pel qual no va necessitar quimioteràpia ni es va haver d’agafar dies de baixa.

"No vaig voler dir res per no espantar els meus fills, perquè tenien 6 anys. Venia aquí a treballar, el Joaquín era aquí, assegut al meu costat, i no sabia que després d’acabar el programa jo me n’anava a fer radioteràpia".

Ara, 8 anys més tard, la presentadora de Telecinco explica com s’ha anat fent revisions per controlar la situació. "Al principi cada tres mesos, després cada sis i més tard cada any". Unes revisions que considera importants: "Mai me n'hauria adonat si no m'hagués fet una mamografia".

En tot cas, va ser un diagnòstic que va suposar tot un disgust per a Ana Rosa Quintana i el seu marit, però que al final va acabar bé. Per això, finalitzava la confessió amb un missatge d’esperança: "Animo totes les dones a fer-se revisions, que no tinguin por, que els metges a Espanya són meravellosos, que els càncers de mama tenen cada dia millor pronòstic, que podem continuar amb la nostra vida, treballar, ser mare, divertir-se, viure. La vida segueix. El càncer és una malaltia més".