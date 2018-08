Angelina Jolie reclama la manutenció dels seus sis fills a Brad Pitt

Gairebé dos anys després d'interposar la demanda de divorci, Angelina Jolie està decidida a portar la disputa per la custòdia dels seus fills contra Brad Pitt fins a les últimes conseqüències. Segons una denúncia que s'ha fet pública de l'actriu contra el seu ex, Jolie assegura que Pitt no li ha pagat cap tipus de pensió alimentària per als seus fills fa més d'un any i mig.

"Pitt té l'obligació de pagar la pensió alimentària, però no ha pagat cap tipus de pensió significativa des de la separació", indica l'escrit presentat per l'advocada de Jolie, Samantha Bley Dejean, davant una cort de Los Angeles. "Atès que els arranjaments informals al voltant del pagament de les despeses dels nens no han sigut regularment sostinguts, Jolie té la intenció de presentar una sol·licitud d'ordre judicial per a l'establiment d'una ordre retroactiva de manutenció infantil", afegeix el document que ha divulgat la cadena NBC News, a qui li haurien filtrat.

Per venjança?

Tot i que de ser certa, la reivindicació de Jolie seria justa, algunes veus pròximes a Pitt han assegurat que la motivació només és un ànim de perjudici emocional cap a ell i per deteriorar la relació de les criatures amb el seu pare. Persones pròximes a l'actriu, de 43 anys, haurien assegurat a TMZ que "l'Angelina ha estat buscant sang" en la seva batalla judicial contra Pitt, amb qui va estar dos anys casada i deu en relació. Una altra font, en aquest cas pròxima a ell, hauria dit al mitjà que Jolie "vol matar qualsevol relació que [Pitt] pogués tenir amb els seus fills".

Precedents de la utilització dels nens

De fet, aquesta tesi coincideix amb la petició judicial que va haver de fer l'actor, de 54 anys, per poder veure els seus fills. Un jutge va haver d'obligar Jolie que deixés veure els nens a Pitt. En qualsevol cas, és possible que el pitjor de tot encara no se sàpiga, ja que recentment Pitt va demanar al jutge que porta el seu divorci que mantingués els documents sota secret, cosa que el jutge va negar-li. És a dir, potser Jolie té motius de pes per impedir que els nens estiguin amb el seu pare. Tan greus que potser per això Pitt no vol que es divulguin, ja que llavors perdria la batalla de l'opinió pública, tan important en el cas de 'celebrities' d'aquest nivell.

La parella té sis fills en comú: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox i Vivienne. Els actors es van enamorar durant el rodatge de la pel·lícula 'Mr. and Mrs. Smith' el 2004, quan l'actor encara estava casat amb Jennifer Aniston.