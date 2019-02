Angelina Jolie visita un camp de refugiats rohingyes a Bangladesh

Des de fa anys, l’actriu Angelina Jolie compagina la seva carrera a Hollywood amb la tasca d’enviada especial de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR). En aquesta ocasió s’ha desplaçat durant tres dies a Bangladesh, on està fent una sèrie de visites a campaments de refugiats rohingyes, unes visites que es fan poc abans que l’ONU sol·liciti 920 milions de dòlars en ajuda humanitària per a aquesta minoria musulmana expulsada de Birmània.

Un dels campaments que ha visitat és el de Kutupalong, on viuen la majoria dels 738.000 rohingyes expulsats des de l’agost de 2017. Però no serà fins al final del viatge, aquest dimecres, que Jolie es reunirà a Dacca amb la primera ministra bengalina, Sheikh Hasina; el ministre d’Exteriors, A.K. Abdul Momen, i altres càrrecs per debatre el paper de l’ACNUR en la resposta a la crisi i la necessitat de solucions sostenibles, segons ha informat l’ACNUR en un comunicat.

Aquest ha sigut el primer viatge que ha fet l’actriu a Bangladesh, encara que el 2015 va visitar Birmània i el 2006 l’Índia, on ja es va reunir amb membres d’aquesta minoria musulmana.