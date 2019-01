Anthropologie obrirà botiga a Barcelona l'1 de febrer

La marca nord-americana Anthropologie obrirà l'1 de febrer a Barcelona la que serà la seva primera botiga a l'Estat. La marca és una de les branques de la firma Urban Outfitters, que ja fa temps que té botiga a la capital catalana.

Anthropologie és coneguda arreu del món pel seu estil 'chic' amb tocs 'vintage' i ètnics. A la seva botiga de Barcelona –que serà al passeig de Gràcia– hi tindrà dues plantes on hi haurà roba de dona, accessoris i productes per a la decoració de casa.

La marca compta amb 200 botigues escampades per tot el món i és una de les més rendibles del conglomerat d'Urban Outfitters. La nova botiga d'Anthropologie compartirà carrer amb altres gegants de la moda com Inditex, H&M o la japonesa Uniqlo.