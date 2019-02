Antonio Miró i Little Creative Factory, premis 080

Antonio Miró i Little Creative Factory es van endur ahir el premi ex aequo a la millor col·lecció del 080 Barcelona Fashion. El jurat va valorar “la capacitat de renovar una marca històrica i de llarga tradició i dotar-la de visió de futur” en el cas d’Antonio Miró, i de “proposar una renovada imatge de la dona, aportant volum, sostenibilitat i idiosincràsia”, en el cas de Little Creative Factory.

El director creatiu d’Antonio Miró, Albert Villagrasa, es mostrava ahir encantat amb el reconeixement, que arriba l’any del 40è aniversari de la marca. “No m’ho esperava gens”, admetia, però va afegir a continuació: “Jo ho dono tot en les meves col·leccions, però estava segur que aquesta era la millor”. La col·lecció proposa looks trencadors i alhora sofisticats en què el negre té un protagonisme quasi total. La pell, les sedes, el tul, les llanes, les organzes i el caixmir van ser protagonistes a la passarel·la en unes siluetes marcades tant per a elles com per a ells.

Per la seva banda, Little Creative Factory ha vist com el seu debut en roba femenina ha tingut un gran reconeixement. La marca de l’arquitecta Cristina Fernández havia fet des del seu naixement roba per a nens, però ha decidit fer el salt. “Les meves necessitats creatives havien crescut i volia arribar fins a la dona actual”, explicava Fernández, que ahir es mostrava entusiasmada amb el premi, que per a ella és “el reconeixement a molta feina”. El va voler dedicar al seu equip -“amb qui compartim un somni”, va dir-. La seva primera col·lecció per a dona porta per nom The Makers i s’inspira en tots els artistes “que portem dins”. Així, la seva proposta són looks d’aires romàntics, amb grans faldilles, jaquetes ajustades i pantalons de peto. Amb una paleta de colors suaus, amb molta presència de blancs i negres, Fernández utilitza cotons, tela i neo-prens per a les seves creacions, que tenen voluntat atemporal.

Armari masculí però atrevit

Mans Concept Menswear, del jove sevillà Jaime Álvarez, va tornar a guanyar el premi Seat 080 al millor disseny emergent, i ja és la tercera vegada consecutiva que el guanya, cosa que demostra com els seus dissenys impecables, el seu domini de la sastreria tradicional i la revisió que en fa per adaptar-la a l’home modern agraden molt. Álvarez, nerviós i emocionat, va recollir el premi exclamant que “tres són l’hòstia!” La col·lecció que ha presentat en aquesta edició del 080 demostra la seva sensibilitat per fer propostes atrevides per a l’armari masculí, plenes de color i amb jocs de textures.

Finalment, el premi Modacc a la millor col·lecció de marques internacionals va ser per a Lebor Gabala i l’univers creatiu de Maite Muñoz, ànima de la marca. Muñoz va presentar ahir a la tarda la seva col·lecció, en què aposta per una feminitat delicada sota el nom Casual friday en honor a aquell esperit dels divendres que ja anticipa el cap de setmana. Els quadres i els colors terra, les flors combinades amb taronges, verds i blaus, són grans protagonistes de la nova proposta de Muñoz, que mai perd de vista l’esperit comercial de la passarel·la: ahir explicava que tots els looks aniran a botiga. El punt segueix sent l’element fort de la dissenyadora, que en aquesta col·lecció l’adapta a un esperit esportiu, amb aires retro, ja sigui amb el jacquard d’inspiració après-ski o amb els estampats geomètrics en homenatge a les dessuadores dels tenistes dels setanta.

L’última passarel·la

Més enllà dels premis, l’última jornada del 080 va deixar lloc, al matí, per a dues marques emergents: 113 Maison i Aubergin. La primera és la firma de Jorgina Carrera i Mariona Puig, patronista i fotògrafa, que van presentar una col·lecció que explora la construcció de la roba i la recuperació dels processos de treball tradicionals que fan que cada peça sigui única. A la passarel·la s’hi van veure molts blancs, negres i grisos, volums XXL, peces desconstruïdes jugant amb la superposició de teixits i les obertures asimètriques. Aubergin també és una marca capitanejada per un tàndem femení: Anna Uimonen i Nevean Holmes, que comparteixen la mateixa filosofia de treball, creuen en la moda sostenible i, per tant, en peces que perdurin en el temps. La seva nova col·lecció neix de diferents referents artístics i, per això, el resultat és eclèctic: per una banda, peces en què els quadres són l’estrella, amb formes rectes i oversize, amb tocs de sastreria masculina. Per una altra banda, no falten els estampats -geomètrics i florals- que decoren vestits i faldilles vaporoses, i espectaculars vestits de lluentons inspirats en les obres de Gustav Klimt.

Al migdia va ser el torn d’Agnèé Sunyer, la dissenyadora que sempre mira de reüll a l’art per inspirar-se. En aquesta ocasió, un viatge al Japó i la descoberta de com “el disseny forma part de la vida diària del país”, tal com explicava ahir, és el fil conductor de les noves peces. Una col·lecció inspirada en els colors i els teixits captats al país nipó que barreja tradició i innovació amb peces versàtils. “Jo vesteixo una dona activa, que estima la seva feina, que no para mai i que necessita posar-se un vestit amb unes vambes al matí i el mateix vestit amb uns botins a la nit”, explicava Sunyer. A la passarel·la s’hi van veure línies depurades, teixits nobles i contrastos cromàtics per a aquesta dona poderosa.

A la tarda, va ser el torn del dissenyador Ruben Galarreta, que es va erigir en el rei de l’excés amb una col·lecció que sota el nom d’ Afterparty proposa quaranta looks exuberants, exagerats, excessius, on mai n’hi ha prou. Estampats de tot tipus - animal print, logos de la firma, geometries, flors i missatges- es barregen amb malles amb obertures laterals, túniques amb brodats infinits, bruses transparents, lluentons per tot arreu i siluetes molt marcades. I, finalment, l’encarregat de tancar la jornada i les desfilades del 080 va ser el dissenyador colombià Carlos Polite, un dels noms internacionals de la cita, que va presentar una col·lecció inspirada en les migracions plena d’estampats amb motius animals, vestits fluids i jaquetes XXL.

Una desfilada solidària de roba laboral

La 080 Barcelona Fashion viurà avui una desfilada especial i força diferent de les que s’han vist. A la passarel·la no s’hi veuran vestits de festa, trajos, sedes o lluentons. En aquesta ocasió pujaran a desfilar models amb uniformes de feina en un acte solidari organitzat per la Fundació Ared. Aquesta entitat, presidida per la model Judit Mascó, treballa per la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social. En aquesta ocasió han volgut aprofitar el marc del 080 per donar valor i visibilitat a la feina que fan els treballadors de l’entitat. Així, a la desfilada s’hi podrà veure la nova línia de moda laboral i uniformes confeccionada per les dones que integren un dels projectes de l’entitat, l’AredTextil. Són uniformes pensats per a l’hostaleria, centres educatius, sanitaris i tot tipus d’entorns professionals que han estat confeccionats en tallers locals de la fundació. Mascó estarà acompanyada d’altres models com Vanesa Lorenzo, Veronica Blume i Martina Klein, i dels xefs Nandu Jubany i Carles Gaig.