Aprèn a crear una ‘casa feliç’ per millorar la qualitat de vida

¿Com podem aconseguir que els espais de casa nostra funcionin millor? Aquesta pregunta ha fascinat dissenyadors d’interiors i professionals del sector durant molt de temps, més temps del que ens pensem. Marc Peridis, un dels pioners i referents de la tècnica de transformar espais, ens explica com casa nostra i la seva distribució ens pot ajudar a ser més feliços. I com clients seus com Ikea o la cadena hotelera Library ja fa temps que han implementat aquesta filosofia.

Aquest concepte es va popularitzar amb la pràctica del Feng Shui, un art originari de la Xina amb més de 4.000 anys d’història. El Feng Shui utilitza el mapa Bagua, un sistema que divideix casa nostra en nou cases i cadascuna representa una part de la nostra vida. La base d’aquest sistema és crear un espai equilibrat, convertir qualsevol racó de casa en un lloc on trobar pau i on poder-nos recarregar. Però, molts anys abans, civilitzacions antigues amb aquests mateixos objectius ja utilitzaven principis de matemàtiques i d’energia espacial relacionades amb les forces de la natura per tal de crear espais que afavorissin la cerca de la felicitat.

Us donem deu trucs per aplicar aquest coneixement a casa vostra per aconseguir un espai millor:

1. Dissenya una bona benvinguda a casa teva

El més important -com sempre-és el sentit comú: l’entrada ens ha de fer sentir bé i benvinguts, perquè, de fet, som el convidat més important de tots. “El primer que cal fer -diu Peridis-és deixar l’espai net. Moltes vegades tendim a mantenir l’entrada plena de coses per comoditat: abrics, paraigües, sabates, etc., però el més important és mantenir l’entrada lliure de desordre per permetre que l’energia flueixi i així obtenir el sentit de relaxació i llibertat tan necessari que esperem trobar quan entrem a casa”.

2. L’habitació, símbol de la part afectiva

Hi ha moltes raons per considerar l’habitació on dormim com un element clau per aconseguir la llar que volem. En primer lloc perquè és el lloc de casa on passem la major part del temps; per tant, ha de ser un lloc regenerador. “Segons el Feng Shui, l’habitació també és l’àrea que simbolitza la relació afectiva. Aquí és on dormim i tenim moments íntims amb les nostres parelles; per tant, si prestem atenció a aquest espai, significarà que estem prestant atenció a aquesta part de la nostra vida”. Aquí és important una bona selecció de colors i materials. Els colors càlids com el rosa i el vermell simbolitzen la passió i l’amor. El verd clar també és una bona elecció, perquè aporta tranquil·litat i regeneració. El disseny d’aquesta sala ha de representar com volem sentir-nos: siguem creatius i fem-ho personal.

3. Racó de la prosperitat

Sorpresa: de les nou cases del mapa Bagua del Feng Shui, la que correspon a la riquesa i les benediccions és en la que els clients de Peridis estan més interessats, no només per les raons òbvies, sinó perquè és una àrea que es desequilibra amb facilitat. Segons explica Peridis, trobar el lloc ideal per a aquesta àrea és senzill: “Posa’t dret amb l’esquena a la porta principal, camina cap endavant i cap a l’esquerra fins a arribar al punt més allunyat i trobaràs el teu racó de prosperitat. Aquí és bo utilitzar colors blaus i verds. El blau és un color yang, una energia masculina, que sol ser energia de manifestació i materialització. El verd és un color que ens recorda la riquesa i el creixement. I, d’acord amb el que diu el Feng Shui, la fusta és un dels materials idonis per a aquest racó.

4. Un bon lloc per treballar

Cada vegada treballem més des de casa, així que és vital tenir un espai on fer-ho de la manera més còmoda possible. La primera regla és situar l’oficina en un lloc tan il·luminat com sigui possible, si pot ser amb molta llum natural. Un error comú és tenir l’escriptori davant de la paret per estalviar espai. “Això és un gran error”, diu Peridis: “¿Realment vols passar-te tot el dia com si estiguessis castigat de cara a la paret? De fet, la part rèptil del nostre cervell prefereix enfrontar-se a la situació i, si pot ser, fins i tot col·locar-se davant de la porta. L’exercici, un cop més, és pensar com us voleu sentir en aquest espai, i integrar elements que contribueixin a aquest sentiment. Per exemple, si necessiteu alimentar un flux creatiu, utilitzeu elements (fotografies, objectes) que us facin pensar fora del cercle habitual. Els objectes dissenyats amb materials reciclats són excel·lents per utilitzar aquí, ja que generen una sensació d’optimisme, de renovació i de progrés.

5. Alineació i reprogramació d’energia espacial

Atenció: segons Peridis, aquest és, sens dubte, el consell més important de tots. “Tal com la física quàntica ha demostrat, els nostres cossos i els nostres cervells reaccionen als camps d’energia. Nosaltres i tot el que ens envolta som energia. A través d’un procés anomenat arrossegament, cada sistema energètic, quan entra en contacte amb un altre sistema energètic, comença a vibrar de la mateixa manera. Això explica per què certs espais -o fins i tot certes persones- ens fan sentir millor que d’altres. Una altra raó és que els camps d’energia geomagnètica de la Terra contenen magnetita, que té un efecte sobre la nostra glàndula pineal, coneguda per desencadenar melatonina, l’hormona de la felicitat.

6. L’energia a través de les pedres

Tenint en compte el que hem dit al pas anterior, Peridis fa servir certs objectes per afavorir el flux d’energia: “Les pedres i els cristalls són una bona manera d’ancorar l’energia a l’espai. Als temples antics s’utilitzaven pedres per augmentar la ressonància magnètica d’un lloc, i així potenciar la relació de les persones dins d’aquell espai. Els cristalls de quars són els millors, ja que són els més clars i els més purs. I, històricament, la forma piramidal ha sigut la més pròspera i popular, amb exemples com les piràmides de Guiza, o fins i tot la piràmide del Louvre de París”.

7. Plantes i naturalesa

Un bon ús de les plantes pot tenir un impacte enorme a casa nostra. No només perquè són boniques i produeixen oxigen, sinó també perquè contenen codis de geometria que també es troben a dins dels humans. “És per això que els humans busquem reconnectar a través de les plantes, i així aconseguir l’equilibri i l’harmonia que busquem. I és per això, també, que cada cap de setmana necessitem desconnectar a la natura després d’una setmana intensa. Les plantes amb fulles grans són ideals perquè ens evoquen idees de riquesa i d’abundància. Sovint sentim a dir que no hem de tenir plantes al dormitori per les emissions de diòxid de carboni, però segons Peridis es tracta d’una elecció personal. Si t’agrada la idea de tenir plantes a la teva habitació, prova-ho, observa com et sents i, si et fa sentir bé, deixa-les”.

8. Obres d’art que representen la natura

“Arquitectes com Antoni Gaudí, Zaha Hadid i molts altres han creat un impacte gegant en part pel fet d’aportar formes i elements que es troben a la natura. Aplica-ho a casa teva, també: escull obres d’art que representin la natura o els paisatges naturals. I intenteu no escollir peces d’art només perquè estiguin de moda o perquè puguin pujar de preu en un futur. Escolliu-les a consciència”.

9. Petits detalls del dia a dia per connectar-vos

La importància dels detalls és tan antiga i popular com el carpe diem. I amb raó: una de les millors maneres de connectar amb nosaltres mateixos durant el dia a dia és prestant atenció als petits detalls, als objectes que hem escollit amb cura per interactuar-hi en els rituals quotidians. “Això s’aconsegueix, per exemple, dedicant atenció als objectes que utilitzem per menjar o beure: un joc de te, una tassa de cafè o la làmpara que encenem cada matí i apaguem cada nit. Són petits moments que, sense saber-ho, ens poden fer sentir una mica millor”.

10. Compartir l’energia

Una vegada hem aconseguit dissenyar casa nostra com l’espai que volem, sempre és una bona idea compartir-la. “Fer-ho és un acte de gratitud -diu Peridis-, una forma de donar les gràcies per l’energia que tenim, adonar-nos que en tenim suficient, i també suficient per donar-ne. A més, la companyia sempre enforteix la nostra connexió amb l’espai. Així que, si compartiu, també ho fareu per motius egoistes”.