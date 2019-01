Ariana Grande rebutja el títol de dama de l’Imperi Britànic

Al maig farà dos anys de l'atemptat a la ciutat anglesa de Manchester. L'incident va tenir lloc després d’un concert d’ Ariana Grande i es va cobrar la vida de 22 persones, uns fets que la cantant encara no ha pogut superar. Per aquest motiu, Grande ha decidit rebutjar el títol de dama comanadora de l’orde de l’Imperi Britànic (DBE), que li volia atorgar la reina Elisabet II per les iniciatives solidàries que va impulsar després de la tragèdia.

"L’Ariana està afalagada, però encara és massa aviat", ha assegurat una font pròxima a l’artista al diari ‘The Sun’, que ha afegit: "Igual que molts dels familiars de les víctimes, encara està de dol, i tem que alguns afectats interpretin [el títol] com a insensible". Una altra font també ha remarcat que la cantant no ha rebutjat el títol directament, sinó que ha dit "educadament" que no era el moment adequat per acceptar-lo.

Dues setmanes després de l’atemptat, Ariana Grande va organitzar un concert benèfic amb artistes com Katy Perry, Miley Cyrus, Coldplay, Robbie Williams i Liam Gallagher. La cantant també va decidir donar tots els diners ingressats per les seves cançons ‘Somewhere over the rainbow’ i ‘One last time’. A més, va anar a visitar els ferits a l’hospital i es va tatuar una abella, el símbol de la ciutat, per recaptar fons per a les famílies, entre altres accions.