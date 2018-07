Armani, 84 anys i una successió que no arriba

Giorgio Armani ha complert aquesta setmana 84 anys en primera línia del fashion business. Després d’haver presentat fa dues setmanes una extensíssima col·lecció d’alta costura a París a través d’Armani Privé, el propietari de l’empori de moda més gran d’Itàlia sembla que no fa ni un pas enrere pel que fa a les exigències del seu ofici, al qual ha dedicat la vida i per al qual va néixer amb un talent natural.

Tot i que va començar a estudiar medicina, ho va acabar deixant al cap de tres anys per anar a fer d’aparadorista. Allà va coincidir amb Nino Cerruti, per al qual va començar a dissenyar el 1961. S’hi estaria nou anys. No tenia cap estudi específic i li va fer una col·lecció sencera. Va quedar clar que d’estudi no n’hi faria falta cap. El 1975 va decidir dedicar el seu talent a una firma que portés el seu nom. La resta és tot història.

Des de llavors la seva firma s’ha convertit en una icona mundial del luxe modern gràcies a l’altre gran talent de l’italià, la visió de negoci.

Armani va saber convèncer una generació que el seu power dressing havia de ser un altre, diferent del dels seus pares. També va aconseguir convèncer les dones que s’incorporaven als llocs de treball tradicionalment masculins que la seva moda podia ser la millor carta de presentació, amb l’elegància, la modernitat i la seducció com a qualitats intrínseques. També va saber convertir-se en un dels primers dissenyadors a conquerir les catifes vermelles, sabedor que allò tan nou i potent que ell creava necessitava el millor aparador. Per acabar, també va saber vendre el seu punt de partida creatiu: “La llei del luxe és saber treure, no afegir”.

Sense fills, amb cases arreu del món i un vaixell dissenyat per ell mateix, l’imperi Armani es calcula en gairebé 7.000 milions d’euros. Tot i que l’any passat va parlar per primer cop de la successió, l’únic que va deixar clar és que la part principal anirà a parar a la filantropia a través de la fundació que ell va crear el 2016. Sembla impossible que algun dia una desfilada seva no acabi amb el seu etern broncejat.

L’estiu mediterrani d’Alessandra Ambrosio

La model brasilera Alessandra Ambrosio, de 37 anys i una de les més ben pagades del món, ha decidit celebrar el seu primer estiu de soltera -s’ha separat després de 13 anys- amb un viatge per les millors platges mediterrànies. Després de visitar Rússia pel Mundial, ha passat per Capri i per Eivissa. Des de la Pitiüsa, ha penjat unes fotografies suggerents, en les quals apareix tapada només amb una senalla d’espart típica de l’illa. També ha triomfat a Instagram la que s’ha fet lluint, entre altres coses, la samarreta del seu país.