Arnau Muñío guanya el premi Cuiner 2018 del Fòrum Gastronòmic

El cuiner Arnau Muñío, responsable del minirestaurant Direkte de la Boqueria de Barcelona, ha estat reconegut com el millor talent emergent. L'entrega del premi ha tingut lloc en el marc del Fòrum Gastronòmic que se celebra aquests dies a Girona sota la temàtica de la sostenibilitat i en què es reuneixen els millors xefs del moment.

Muñío és conegut entre les primeres espases de la cuina espanyola, ja que va aprendre de Carles Abellán al desaparegut Comerç 24 i també ha treballat amb Albert Adrià. El seu salt a aquest minúscul local, on amb prou feines hi ha espai per a una desena de comensals, li ha permès també mostrar tota la seva creativitat i aconseguir el premi Cuiner 2018 del Fòrum Gastronòmic, que reconeix el talent i l'ús de productes de proximitat.

El cuiner del Direkte s’ha imposat a Núria Bonet, del restaurant Ca la Núria; Jordi Coromina, de l’Horta Tavertet; Juanjo Marqués, de Maran, i Pau Pons, de l’Artesana del Poblenou, que eren els altres seleccionats al guardó.

Durant la inauguració del Fòrum, que ha anat a càrrec del president de la Generalitat, Quim Torra, també s’ha posat sobre la taula la cuina asiàtica i s’ha fet un reconeixement a la recepta elaborada per Carlos Fernández. Un altre dels premis ha sigut el de Millor Xuixo del Món, un dolç típic de Girona que celebra el seu any aquest 2018, en què s'ha imposat Ricard Jambert, del forn i pastisseria Padrés de Banyoles.



Pel que fa als guardons InnoFòrum, centrats en la innovació en l'àmbit de la gastronomia, els guanyadors han sigut Escata, amb una salsa que reinterpreta el gàrum dels grecs i els romans de la mà del cuiner Pere Planagumà, que compta en la seva trajectòria professional amb noms de restaurants com El Bulli o El Celler de Can Roca, i la sobrassada amb formatge blau de Can Company.



Nombrosos cuiners de primera línia ja s'han deixat veure en el primer dia del Fòrum Gastronòmic, com ha sigut el cas d' Eduard Xatruch, un dels tres responsables del restaurant Disfrutar de Barcelona i del Compartir de Cadaqués.



El Fòrum Gastronòmic continuarà fins dimarts i comptarà amb la presència de xefs de la talla de Joan Roca, d'El Celler de Can Roca, o fins i tot de la seva mare, Montserrat Fontané, a la qual se li reconeixerà tota una vida al capdavant dels fogons.