Barcelona celebra l'Any Nou Xinès

La Xina celebra l'arribada de l'any 4717 –l'Any del Porc– i aquest dissabte i a Barcelona també hi haurà festa grossa. Aquesta celebració és coneguda a la Xina com a Any Nou Lunar o també com el Festival de la Primavera, perquè representa la fi de l'hivern i cada any milions de xinesos es reuneixen per celebrar-ho.

A Barcelona els veïns de la comunitat xinesa, la Fundació Confuci, l'Ajuntament i diverses entitats han organitzat espectacles que inundaran de colors, balls i música els carrers de la ciutat.

La festa tindrà lloc al llarg de tot dissabte. S'iniciarà a partir de les 11.30 al Parc de l'Estació del Nord amb una desfilada amb lleons, dracs voladors i capgrossos típics de la cultura xinesa. Més tard, diversos espectacles com les cercaviles continuaran al passeig de Lluís Companys fins al vespre. A més de tota aquesta activitat cultural hi haurà una fira gastronòmica als carrers de l'Eixample així com al passeig Lluís Companys.

Enguany, la unió entre les entitats catalanes i xineses de la ciutat donarà un toc original a la celebració. La Porca de Sant Antoni, figura central de la colla de diables del barri, se sumarà a la festa fent que el porc sigui, sense cap mena de dubte, la figura protagonista del dia.