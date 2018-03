Art contra Weinstein en vigílies dels Oscars

El productor cinematogràfic Harvey Weinstein, acusat per una multitud d’actrius de ser un depredador sexual que s’aprofitava del seu càrrec per aconseguir favors sexuals, torna a ser notícia a Hollywood. En aquesta ocasió perquè dos artistes han ubicat a Hollywood Boulevard -conegut com el Passeig de la Fama- una estàtua de Weinstein de color daurat i vestit amb un pijama rosa que es titula Casting couch. L’estàtua de Weinstein, a sobre d’una chaise-longue també daurada, porta una estatueta d’Oscar a la mà que està col·locada de tal manera que emula un penis en erecció.

Un dels dos artistes que l’han construït, conegut com a Plastic Jesus, ha explicat al seu perfil de Facebook que “durant molts anys s’han ocultat sota la catifa els abusos sexuals de molts aspirants a formar part de la indústria” i que “les queixes d’assetjament han sigut ignorades”. Al seu Facebook, també ha criticat que els assetjadors “tenen els diners i el poder per donar feina i el fan servir per al seu propi plaer sexual”. La instal·lació ha sigut cridanera per la proximitat amb la gala dels Oscars, celebrada aquesta nit.

Tant Plastic Jesus com Joshua Ginger Monroe són vells coneguts de les reivindicacions artístiques en la via pública. Sense anar més lluny, Plastic Jesus va instal·lar un mur i un filat metàl·lic al voltant de l’estrella de la fama que Donald Trump té al mateix passeig com a crítica a la seva voluntat aïllacionista.