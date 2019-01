Comença la subhasta dels vestits que Saint Laurent va fer per a Catherine Deneuve

Ja està en marxa la subhasta de més de 100 vestits del dissenyador Yves Saint Laurent que va fer en el seu moment per a l'actriu francesa Catherine Deneuve. Es tracta de peces de roba i complements creats entre els anys 60 i el 2002 per aquest dissenyador francès que es vendran a la casa de subhastes Christie's, una de les més populars del món.

Entre les peces que es posaran a subhasta a partir d'aquest dijous i durant tres dies hi ha alguns models d'estil 'vintage', com el vestit que l'actriu va portar quan va conèixer al director Alfred Hitchcock el 1969. També hi ha vestits que Deneuve va portar a la catifa vermella del Festival de Canes o de Venècia. Totes aquestes peces se subhastaran amb uns preus de sortida que oscil·len entre els 3.000 i els 5.000 euros.