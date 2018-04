Barbara Bush renuncia a sotmetre's a cap més tractament

L'exprimera dama dels Estats Units Barbara Bush, amb un estat de salut molt delicat des de fa anys, ha decidit que no tornarà a l'hospital i que d'ara endavant només es sotmetrà a "tractaments pal·liatius" a la seva llar, segons van informar ahir fonts pròximes a la família i ha recollit EFE. "Després d'una sèrie d'hospitalitzacions recents, i després d'haver-ho consultat amb els seus familiars i metges, la senyora Bush, de 92 anys, ha decidit no sotmetre's a tractaments mèdics addicionals i, en comptes d'això, se centrarà en tractaments pal·liatius", va anunciar el portaveu de la família Bush, Jim McGrath, en un comunicat.

La dona de l'expresident George HW Bush (1989-1993) i mare del que també fos president, George W. Bush (2001-2008), pateix des de fa temps una obstrucció pulmonar crònica, que ha afectat a la seva capacitat cardíaca, el que l'ha portat a ser ingressada en nombroses ocasions al llarg dels últims anys. "A ningú que conegui a Barbara Bush la sorprendrà saber que ha estat una roca davant de la seva deteriorada salut, preocupant-se -gràcies a la seva fe- no de si mateixa, sinó dels altres", afegeix el comunicat.

540x306 Barbara Bush amb el seu marit, George H. W. Bush / GETTY Barbara Bush amb el seu marit, George H. W. Bush / GETTY

Encara McGrath no ha volgut aprofundir en si ha passat algun canvi en el seu estat de salut que hagi dut a l'exprimera dama a prendre aquesta decisió, el portaveu ha apuntat que Barbara Bush es troba "envoltada d'una família que l'adora". Nascuda a Nova York el 8 de juny de 1925, Barbara Pierce (el seu nom de soltera) és una de les dues dones a la història dels Estats Units al costat d' Abigail Adams (esposa de John Adams i mare de John Quincy Adams, segon i cinquè presidents de la nació nord-americana) que ha estat esposa i mare d'un president. Al seu país es va fer molt popular com a defensora de l'alfabetització, tant de joves com d'adults, una causa que sentia molt propera a causa de la dislèxia que patia el seu fill Neil i en què va participar de manera activa al costat de diverses organitzacions.

L'exprimera dama va continuar amb la seva croada a favor de l'alfabetització i va crear la seva pròpia fundació, The Barbara Bush Foundation for Family Literacy, que va donar suport a organitzacions de tot el país que difonien els hàbits de lectura entre nens i adults. Per donar suport econòmicament aquesta causa va escriure el llibre 'Millie's Book: As Dictated to Barbara Bush' ['El llibre de Millie: segons el va dictar a Barbara Bush', en català), en els qual explicava els detalls diaris de la vida a la Casa Blanca a través dels ulls de Millie, el gos del matrimoni Bush, que va recaptar més d'un milió de dòlars que van ser destinats als programes de lectura.