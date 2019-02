Beatriu de York empodera les dones al ‘mobile’

La néta de la reina Elisabet II ha tornat uns dies a Barcelona amb motiu del Mobile World Congress (MWC), on ha fet una conferència en el cicle 'Women4Tech' com a vicepresidenta de la firma Afiniti. Beatriu de York ha aprofitat per remarcar que, encara que tingui el títol de princesa, no ho ha tingut fàcil com a dona a l’hora de fer-se un lloc en el món de les noves tecnologies.

Així, ha volgut animar totes les dones del sector: “Em vaig adonar que treballant en una companyia tecnològica podria seguir desafiant les discriminacions de gènere, especialment en una àrea que té la reputació de ser un club de nois. Empoderar les dones és essencial per a la innovació i el creixement dels llocs de treball”.