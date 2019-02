Bella Hadid protagonitza la campanya Kith X Versace

Sense perdre ni un punt del luxe que la caracteritza, Versace acaba d’unir forces amb la marca de roba esportiva Kith. Una unió que vol reinventar el concepte de la firma italiana i que ha culminat amb la col·lecció Kith X Versace.

La cirereta d’aquesta novetat del món de la moda l’ha posat Bella Hadid, la reina indiscutible de la campanya. Així doncs, es pot veure la model amb xandalls de vellut, voluminosos abrics de plomes o malles de ciclista amb el característic estampat barroc de Versace. De fet, en aquesta ocasió la casa de la medusa s’ha encarregat d’afegir els detalls i d'escollir els teixits de la roba, mentre que Kith ha marcat el disseny i el patronatge.

651x366 Bella Hadid en una imatge de la campanya Kith X Versace Bella Hadid en una imatge de la campanya Kith X Versace

En total són cent peces, entre la línia d’home i la de dona, a banda d’una sèrie d’accessoris i sabates amb l’estil inconfusible de la marca italiana. Una col·lecció que es llançarà oficialment el 15 de febrer, tant a la pàgina web com a les botigues físiques de Kith, així com en alguns establiments de Versace.

No és la primera vegada que Bella Hadid participa en una campanya de la firma. El desembre passat sorprenia els fans amb un vídeo en què era tatuada per la mateixa Donatella Versace. Una transgressora imatge que va servir com a acte de promoció per a la campanya de primavera-estiu 2019.