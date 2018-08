Ben Affleck i Jennifer Garner arriben a un acord de divorci

La mateixa setmana que Ben Affleck ha entrat per tercer cop a rehabilitació per la seva addicció a l’alcohol, s’ha fet públic que l’actor i la seva exdona, Jennifer Garner, han arribat a un acord de divorci. La parella, que es va separar el 2015 després de 10 anys de matrimoni, posarà punt final al seu divorci un cop Affleck acabi el seu tractament. Garner ha sigut la responsable de convèncer el seu exmarit que tornava a necessitar ajuda i aquesta setmana l’ha acompanyat fins a una clínica de Malibu, on ha ingressat.

Segons els mitjans nord-americans, el procés de negociació, que va començar l’abril del 2017, ha sigut llarg perquè la parella no va signar un contracte prematrimonial abans de casar-se. Un dels punts més importants de l’acord és la custòdia compartida dels seus tres fills -Violet, de 12 anys, Seraphina, de 9 anys, i Samuel, de 6 anys.

Garner i Affleck han hagut d’arribar a un acord després que la justícia de Los Angeles els advertís que, si continuaven dilatant-ho, corrien el risc d’haver de tornar a començar tot el procés.

Meryl Streep posa a la venda el seu àtic de Nova York

Viure a l’àtic de Nova York de Meryl Streep costa 24,6 milions de dòlars (21,2 milions d’euros). L’actriu amb més nominacions als Oscars de la història ha posat a la venda el seu apartament de Manhattan, situat al barri de Tribeca, un loft amb vistes al riu Hudson i a bona part de la ciutat.

Streep i el seu marit van comprar l’habitatge el 2006 per un preu de 10,3 milions de dòlars. La casa, a la qual s’accedeix a través d’un ascensor privat, té una extensió de 370 metres quadrats i finestrals fins al sostre, que fan que sigui especialment lluminosa. A més, l’edifici compta amb gimnàs, garatge i conserge 24 hores.

Tot i que a finals de l’any passat Streep va comprar una casa a Califòrnia per valor de 3,6 milions de dòlars, viu la majoria del temps a la Costa Est dels Estats Units, on té una altra residència de 36 hectàrees amb un llac.

Eddie Murphy serà pare per desena vegada

L’actor còmic Eddie Murphy espera el seu desè fill. S’ha fet públic que la seva parella, Paige Butcher, està embarassada per segon cop. L’actor té una extensa descendència: comparteix cinc fills amb Nicole Mitchell, la seva dona durant tretze anys, i té dos fills més nascuts de dues relacions anteriors al seu matrimoni. La seva vuitena filla -amb qui no té contacte- va néixer arran de la relació amb l’ex spice girl Melanie Brown.