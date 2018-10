Ben Affleck afirma que està completament rehabilitat

Un dels protagonistes de ‘L’indomable Will Hunting’ ha anunciat a través del seu compte d’Instagram que ja està completament rehabilitat de la seva addicció a l'alcohol. L'actor havia estat ingressat en una clínica de desintoxicació, on va completar un tractament de quaranta dies, i ara assegura que continua sent pacient ambulatori.

"No tinc paraules per expressar el suport que he rebut de la meva família, amics i seguidors. M’ha donat la fortalesa per poder parlar de la meva malaltia amb els altres", explicava Ben Affleck a través de la xarxa social. L’intèrpret de 'Batman' també ha admès que "la batalla contra qualsevol tipus d’addicció és una lluita difícil i per a tota la vida". "Per tant, en realitat sempre estàs en tractament".

Finalment, l’actor, realitzador i guionista de 46 anys ha anunciat que accepta "amb humilitat" seguir aprofitant l’ajuda de la gent per, més endavant, poder convertir-se en un exemple per a altres malalts.