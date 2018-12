Bertín Osborne es fa ‘youtuber’... i ensenya a planxar

Presentador, actor, cantant i ara ‘youtuber’. A Bertín Osborne no hi ha pantalla que se li resisteixi, i ara ha apostat per iniciar-se en el món de YouTube i divulgar alguns dels seus coneixements. Dissabte va estrenar el seu canal ‘Bertín lo hace mejor’ amb un vídeo on explica detalladament com planxar bé una camisa. "Una de les meves tasques preferides", confessa Osborne en el text que acompanya el vídeo, que ja té més de catorze mil visualitzacions. "Perquè no segueixis anant per la vida amb les camises arrugades, aquí tens el mètode Bertín per anar ben arreglat", comenta.

Al final del vídeo, que dura uns cinc minuts, Osborne pren nota dels ‘youtubers’ més experimentats i demana als seguidors que li facin ‘like’. "Feu-li un ‘like’ a això i enganxeu-vos aquí", conclou amb el seu particular sentit de l'humor.

De moment el canal ja té més de mil quatre-cents subscriptors.