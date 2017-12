Bertín dona uns premis i cobra més que els premiats

A vegades surt més a compte lliurar un premi que no pas rebre’l, com a mínim si ets Bertín Osborne. El cantant i presentador va fer de mestre de cerimònies de la gala dels premis Talento Emprende, que atorga la Diputació de Zamora per “impulsar l’esperit emprenedor” a la província. Segons ha denunciat Esquerra Unida, a canvi d’aquesta feina Osborne es va embutxacar 14.520 euros, és a dir, quatre vegades més que els 3.500 euros que la Diputació va destinar als tres guardonats: el primer premi estava dotat amb 2.000 euros, el segon amb 1.000 i el tercer amb 500 euros.