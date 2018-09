Bill Cosby seguirà tenint l’estrella al Passeig de la Fama

Després de la sentència de presó per a Bill Cosby per delicte d’agressió sexual, la Cambra de Comerç de Hollywood ha rebut nombroses peticions que demanen la retirada de l’estrella que l’actor té al Passeig de la Fama. Això ha obligat la institució a emetre un comunicat públic per explicar per què ha decidit no retirar la rajola: "El Passeig de la Fama és un registre històric de les figures passades i presents de l’entreteniment i és considerat un patrimoni històric cultural". Tot i això, la Cambra de Comerç sí que ha lamentat que "les vides personals dels que hi surten no estiguin a l’altura dels estàndards i les expectatives del públic".

Al llarg de la història mai s’ha tret cap estrella del famós passeig, cosa que ha causat més d’un incident. La rajola dedicada a Bill Cosby, de 81 anys, ja va ser atacada el 2004 i a principis d'aquest setembre, amb pintades de "violador en sèrie". El còmic, "depredador sexual violent" segons el magistrat que l'ha jutjat, ha estat condemnat a entre 3 i 10 anys de presó per agredir sexualment Andrea Constand fa 14 anys. A més, acumulava més de 60 acusacions per agressió sexual. La seva sentència el converteix en el primer nom del #MeToo que entra a la presó.