Bisbal, Irene Villa i Ángel León, premiats al New York Summit 2018

El cantant David Bisbal, la periodista Irene Villa i el xef Ángel León van ser premiats aquest dimarts en la tercera edició del New York Summit, en una nit en què es volia reconèixer el talent hispà en l’àmbit internacional.

Un dels primers guardonats va ser David Bisbal, que va rebre un guardó al millor artista llatí de l’any per la seva llarga trajectòria, en la qual ha venut més de 6 milions de discos i ha ofert més de 700 concerts. "Intentaré que les meves futures cançons continguin missatges de pau, de coses positives i aportar el meu granet de sorra perquè tots deixem un món millor", comentava el cantant durant el seu discurs d’agraïment.

El premi especial del jurat va ser per al xef Ángel León, que ha estat reconegut en diverses ocasions amb estrelles Michelin i és conegut per la seva cuina vinculada al medi ambient. Durant el seu discurs, León va recordar que en les seves creacions intenta utilitzar nous ingredients com "el peix que ningú vol i tothom llença" o el plàncton marí, que produeix una part de "l'oxigen que respirem".

Encara que no va poder assistir a l’entrega, una altra guardonada va ser la periodista i escriptora Irene Villa, amb el premi de dona líder de l’any. Un guardó que se li va donar pel seu activisme en contra del terrorisme.

Organitzat per la Fundació Inspirant Líders Compromesos, el New York Summit és l’esdeveniment més gran de parla hispana que se celebra a la ciutat nord-americana.