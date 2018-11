És Black Friday, ¡no cal comprar!

Davant l’allau de descomptes que tempten els consumidors en uns dies que molts aprofiten per fer les compres nadalenques, hi ha veus que fan una crida a la calma i insten a no consumir o fer-ho d’una altra manera, més sostenible i més solidària. En aquesta línia, aquest divendres es dona el tret de sortida a la campanya internacional Make Smthing Week, liderada per entitats ecologistes i de fabricació digital com ara Greenpeace i la xarxa de Fab Labs, entre d’altres. Per a l’urbanista Tomás Díez, director del Fab Lab Barcelona, aquesta iniciativa “no és només una protesta sinó una contraproposta al Black Friday”. Davant la possibilitat de consumir coses noves, la Make Smthing Week planteja “fabricar coses noves, però també reparar i reciclar”.

A les xarxes socials, també es manifesta la resistència, el boicot i les alternatives a aquesta campanya de descomptes salvatges. Amb l’etiqueta #NoBlackFriday molts petits comerços informen que no se sumen a la iniciativa; també utilitzen el 'hashtag' tuitaires compromesos que fan una crida a no deixar-se entabanar per les incitacions de les ofertes i dedicar el dia a la natura o al reciclatge. Els petits comerciants exposen les seves raons a Twitter: expliquen que no s’adhereixen al Black Friday perquè els seus marges de benefici són petits i no poden fer descomptes tan elevats ni mantenir-los en el temps, però també per respecte als clients habituals i per fomentar una cultura del comerç responsable.

Des de Greenpeace, Celia Ojeda explica que cal “donar a conèixer les alternatives i les solucions a un excés de consum”. Per aconseguir-ho, des de la campanya Make Smthing Week s’han programat més d’un centenar de xerrades, tallers i esdeveniments en una trentena de països. La campanya, que s’allargarà fins al desembre, planteja a la ciutadania que, en comptes de fer cues a l’exterior de les botigues i abusar de la targeta de crèdit fins que tregui fum, aprofiti el dia per reparar la roba o els aparells tecnològics o per fabricar coses noves i fer-ho amb amics. Entitats com Fashion Revolution, Shareable o Break Free from Plastic també formen part de l’organització d’aquest esdeveniment.

Comprar pel benefici social i no pel preu

“Vivim en una cultura consumista, que sovint confon ser amb tenir i que premia molt el que és barat”, reflexiona Anna Fernández, des de la Xarxa d’Economia Solidària (XES). Fernández assegura que amb els descomptes d’esdeveniments com el Black Friday, la gent “embogeix una mica”. Des de la XES, no proposen cap campanya puntual, però sí que treballen tot l’any per una alternativa. El seu esdeveniment emblemàtic se celebra a finals d’octubre i és la Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC), que enguany va arribar a la setena edició. “Allà no parlem de preus. Mostrem més de 220 iniciatives que existeixen a Catalunya i que estan produint béns i serveis amb principis de democràcia, de cooperació, de solidaritat, d’aportar al bé comú”, explica Fernández.

No gastis, fes-t’ho tu mateix

Per a Díez, la campanya també serveix com a eina d’aprenentatge de les tecnologies de fabricació digital i afegeix: “El rol dels Fab Labs no és només produir tecnologia per produir tecnologia, sinó que també és influir en el model de consum”. En contraposició a l’obtenció del màxim benefici, es proposa “producció local i sota demanda, reciclar i reparar”. Díez afegeix: “És important que la cultura al voltant de fer sigui tan natural com la cultura al voltant de consumir”. Així, davant la bogeria de comprar molt i el que sigui, encara que no ho necessitem, només pel fet que és molt barat, 'makers', ecologistes, organitzacions de consumidors i entitats de l’economia solidària proposen parar un moment, pensar i actuar de manera més responsable i conscient.

Per a Anna Fernández, de la XES, el consum responsable implica fer-nos tot un seguit de preguntes com ara “si necessites tot allò que estàs a punt de consumir, si existeix una alternativa que sigui reutilitzada, de segona mà; preguntar-te quin impacte ambiental o quins drets laborals hi ha darrere dels productes que consumiràs i si hi ha una alternativa amb un impacte més positiu”. En aquesta línia, des de la Unió de Consumidors de Catalunya fan algunes recomanacions per a aquest Black Friday, com ara no comprar coses innecessàries, fer una llista d’ofertes, vigilar amb la publicitat enganyosa i fer comparatives dels preus dels productes.

Cap a les compres públiques responsables

Des de la XES, Fernández afegeix que existeixen moltes iniciatives d’economia solidària “en tota la baula de l’activitat econòmica”, i fa una crida a apostar per una producció, una distribució i un consum que prioritzin els drets de les persones, la democràcia i el respecte al medi ambient. Cada vegada més gent s’hi apunta. L’informe 'L’economia social i solidària a Barcelona' de l’any 2016 xifrava la seva importància en el 7% del PIB barceloní. Però a més de la ciutadania, els experts coincideixen a assenyalar que les administracions públiques també poden fer més pel canvi econòmic.

Anna Fernández, de la XES, aposta per una compra pública responsable: “Moltes administracions estan mirant de quina manera poden incloure clàusules socials en la contractació pública”, que no premiïn les empreses que maximitzen el lucre, sinó “les proveïdores que reverteixin a favor dels treballadors i que tinguin un impacte ambiental positiu”. Per la seva banda, Celia Ojeda, de Greenpeace, sol·licita més facilitats i visibilitat per als establiments dedicats a la reparació i el reciclatge: “Demanem a les ciutats que donin espais a les persones que tinguin una botiga de segona mà, de reparació o d’intercanvi 'slow'. I que sigui en carrers comercials com el Portal de l’Àngel, que està ple de grans comerços que insten a consumir més i més ràpid”.