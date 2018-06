Boda americana, boda catalana

Ahir es va donar el tret de sortida oficial a l’època de casaments al nostre país gràcies a dos enllaços que van concentrar una gran expectació mediàtica: el del milionari nord-americà Kimbal Musk, germà de l’encara més milionari Elon Musk, fundador de Tesla, PayPal o SpaceX; i el de l’exconseller de la Generalitat Santi Vila. El casament del nord-americà -accionista majoritari de les companyies del seu germà i també empresari de la restauració- va ser polèmic des d’abans de començar perquè va implicar que, per motius organitzatius i de seguretat, els jaciments grecoromans d’Empúries estiguessin reservats durant tres dies pel magnat, que els va llogar al complet per muntar-hi tot el dispositiu necessari per celebrar-hi una boda memorable amb la seva ja dona, l’activista mediambiental Christiana Wyly, amb la qual es va casar oficialment a Dallas a l’abril.

Els jaciments van restringir “excepcionalment” l’horari de visites durant el cap de setmana per permetre el muntatge de les carpes per al casament, cosa que va fer enfadar alguns visitants. També es va veure afectat pel monumental casori el petit poble de Sant Martí d’Empúries, a 500 metres dels jaciments, que va ser reservat sencer divendres perquè els nuvis hi van voler celebrar la preboda. Segons ha pogut saber l’ARA, els nuvis van fer servir el mateix mètode que se segueix quan es grava un anunci per poder utilitzar el poblet per a la seva festa. La mateixa font assenyala que es van indemnitzar els comerços i locals de restauració pel fet d’obligar-los a tancar.

El casament de Musk, que va implicar un enorme desplegament, va tenir gairebé un treballador per a cadascun dels 300 invitats, entre els quals es va estar especulant al llarg del dia que hi podria haver Beyoncé, Barack Obama o Will Smith. Tot i que van ser molts els mitjans que van reproduir aquests noms, de l’única que hi va haver una constància documental va ser Salma Hayek, que hi va acudir acompanyada del seu marit, François-Henri Pinault, un dels homes més rics del món i propietari de firmes com Gucci i Balenciaga. L’ARA també va saber de l’assistència de l’actriu Maggie Grace.

A banda que els convidats van omplir els hotels més rellevants de la zona, com el Molí de l’Escala i l’Hostal Empúries, el més destacat de l’enllaç va ser el menú escollit, d’inspiració absolutament mediterrània i amb una clara predilecció per les tendències healthy i quilòmetre zero que tan implantades estan actualment en el sector de la gastronomia.

La millor cuina d’aquí

El menú, servit en dos temps a la zona de l’àgora després que la cerimònia s’hagués celebrat en una àrea coneguda com Les Oliveres, va començar amb tothom dret en un còctel i va seguir poc després amb els convidats asseguts. Per al còctel, els nuvis van escollir delícies com gambes de la zona, pa amb tomàquet i pernil ibèric tallat al moment, plats que es van servir acompanyats d’altres cuinats en viu en diversos show cookings. Ja a taula, els nuvis van voler continuar amb tres plats que mesclaven a parts iguals el producte de molt alta qualitat amb la senzillesa: amanida, un arròs i mitjana de vedella. La cuina va anar a càrrec de Molí Càtering, de la mateixa propietat que l’hotel, i el restaurant El Molí de l’Escala, que és el concessionari de tots els esdeveniments que se celebren als jaciments.

Els germans Musk coneixen l’Escala de temps enrere. En aquest enclavament de la Costa Brava havien aconseguit -almenys fins ara- fer-hi trobades familiars discretes, allunyades dels teleobjectius que abunden en altres punts del Mediterrani amb grans concentracions de fortunes i rostres coneguts com poden ser la Costa Blava i Eivissa. Elon Musk és la 54a fortuna mundial segons Forbes, amb uns 15.600 milions de dòlars de patrimoni.

Allunyat de tot aquest artifici es va celebrar l’enllaç de l’exconseller Santi Vila (05), de 45 anys, que s’ha tornat a casar. Després d’haver-se divorciat del cuiner brasiler Rafael Vertamatti, ahir es casava amb Javier Luque, empleat de l’àrea de negoci internacional de Telefónica i sis anys més jove que ell. A la boda, oficiada conjuntament per l’alcaldessa de Figueres i l’alcalde d’Olot a Les Cols i on els nuvis van aparèixer vestits a conjunt, hi va haver una àmplia representació de la plana política catalana. L’expresident Artur Mas ; Xavier Trias ; David Bonvehí ; l’exconseller Felip Puig ; l’exconseller Pere Macias ; el diputat a Madrid Sergi Miquel ; el president de la Diputació de Girona, Pere Vila ; l’eurodiputat del PP Santiago Fisas ; l’exportaveu de Convergència David Madí, i el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, van ser alguns dels assistents.

Fora d’aquest àmbit, van destacar noms com el de Miquel Roca Junyent ; el presentador Josep Cuní ; l’actor Marc Clotet ; l’empresari gironí Aldo Comas, casat amb l’actriu Macarena Gómez ; el presentador Oriol Nolis, que ja va estar a l’anterior casament de Vila; el presentador Manuel Campo Vidal, i el periodista Francesc-Marc Álvaro.

Definitivament, ahir va començar oficialment l’època de casaments. No només per aquests dos, sinó també pel de l’actor Carles Francino, que amb 37 anys es va casar amb la cantant de soul Izah. Una boda que ens agrada gairebé tant com la de la nostra companya del diari Lara Bonilla, tan atenta a l’actualitat que va entendre perfectament que el dia per casar-se era ahir. Visca (tots) els nuvis!