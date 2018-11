Bollywood i ‘bindis’ per celebrar els 15 anys de ‘La filla del Ganges’

Un proverbi indi diu que un llibre obert és un cervell que parla, i un llibre tancat, un amic que espera. El llibre La filla del Ganges, d’ Asha Miró (2), es va obrir ara fa quinze anys amb un èxit indiscutible: es va traduir a deu idiomes i publicar a més de quinze països. Per això, ara l’editorial Navona ha apostat per llançar una nova edició del bestseller, que ja s’ha convertit en tota una guia per a les famílies adoptants i els nens adoptats de moltes nacionalitats diferents. I, per celebrar-ho, ahir a la nit la Sala B de Luz de Gas va acollir una càlida festa on es van poder veure moltes cares conegudes de la societat barcelonina i del món de la literatura i l’espectacle. Com el cantant Sicus Carbonell, de Sabor de Gràcia, els actors Peter Vives, Octavi Pujades i Biel Duran, les influencers Mercè Taús i Naima Barcelona, els dissenyadors de moda Josep Maria Peiró i Josep Abril, els directors de cinema Judith Colell i Carles Bosch, i l’entrenador de futbol Eusebio Sacristán.

“L’Asha es va convertir en la veu de l’adopció, i a través del seu llibre molts van poder comprendre què és adoptar”, explicava Elisabet Carnicé, que va fer de presentadora de la festa davant d’un públic en què també hi havia moltes famílies adoptants. Per la seva banda, Pere Sureda, editor de Navona, va recordar el que va sentir en llegir el relat per primera vegada: “És un llibre colpidor que entra pels sentiments”. Tot i que l’estrella indiscutible de la nit va ser la mateixa autora, que amb molta emoció va confessar que aquests quinze anys han passat molt ràpid, però que encara recorda la por i els nervis que va patir a l’hora de començar a escriure la seva pròpia història. “Per a mi, aquest llibre va ser una teràpia”, va remarcar Asha Miró.

Festa amb tocs hindús

La festa va seguir amb una lectura d’alguna de les quinze cartes que s’han afegit a la nova edició del llibre, enviades per famílies adoptants que han volgut explicar la seva història personal. Uns moments emotius que van precedir una festa on no va faltar el més pur estil indi, amb un espectacle de Bollywood a càrrec del grup Dancing Ganesh by Gustavo Corral (1), que va transportar el públic a l’essència de l’Índia més màgica i acolorida. Per ajudar en l’ambientació, unes maquilladores de Max Factor van pintar a les dones del públic bindis, el tradicional punt vermell que es posen les dones hindús entre les celles i que representa el chakra del tercer ull. També hi va haver actuacions en directe dels músics Halldor Mar i Aisha Fay. I entre copes de cava rosat i un còctel en què no van faltar delicatessens com les ostres, també es va celebrar un sorteig benèfic amb una de les creacions de la marca de joieria Momme & Carat i una desfilada de moda de la firma Bahr, que va presentar roba inspirada en el subcontinent indi.