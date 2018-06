Bono visita el Capitoli per "aturar" la política migratòria de Trump

El cantant Bono va visitar ahir el Capitoli dels EUA, a Washington, per reunir-se amb legisladors nord-americans perquè pressionin Donald Trump perquè abandoni les seves polítiques "completament antiamericanes" en relació a la immigració. El vocalista d'U2 els va demanar que lluitin per posar fi a la separació familiar d'immigrants a la frontera sud, amb Mèxic.

El músic, que es va reunir tant amb republicans com amb demòcrates, va abordar la difícil situació de milers de nens que són separats dels seus pares en travessar la frontera amb els Estats Units. "Diuen que volen arreglar la situació, però només s'ha d'aturar", ha explicat el cantant a l'agència AFP.

Bono també va aprofitar la seva visita per agrair als legisladors els fons que van aprovar per a programes de desenvolupament a l'estranger, una causa en la qual ell està fortament implicat. Entre altres iniciatives, és cofundador de The One Campaign, que té com a objectiu acabar amb la pobresa extrema i les malalties a l'Àfrica.