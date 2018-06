Bosé, lluny d’Hisenda i a prop del Papa

Mentre dijous Hisenda feia públic el seu rànquing de morosos del 2018, Miguel Bosé esperava a la plaça de Sant Pere del Vaticà que hi aparegués el Papa, a qui va estrènyer la mà en companyia de la seva mare, l’actriu Lucia Bosé. La connexió entre aquests dos fets aparentment tan estranys és que Bosé és un dels màxims deutors que té l’estat espanyol, al qual segons les dades publicades pel ministeri d’Economia deu gairebé dos milions d’euros en impostos impagats.

El cantant, de 62 anys, és la incorporació més famosa de la llista de morosos que des del 2015 publica el govern espanyol. L’acompanyen a la llista l’exbanquer Rodrigo Rato i l’esportista Dani Alves, que deuen un milió d’euros i dos i mig, respectivament.

L’artista, indiferent a l’enorme deute que arrossega i a la informació publicada pel ministeri, penjava fotos a Instagram amb textos com “Des del Vaticà, amb amor”. Ja a Madrid, ha penjat una altra foto des de l’exposició de Vasarely del Museu Thyssen.

Bosé, que encara no s’ha pronunciat sobre la seva polèmica informació tributària, viu actualment a Panamà, que va deixar de ser paradís fiscal el desembre del 2017. S’hi va instal·lar per criar les dues parelles de bessons que va tenir per gestació subrogada el 2011.