Britney Spears prepara un musical sobre princeses feministes

La Blancaneu, Ventafocs o la Bella Dorment seran algunes de les princeses Disney que pròximament descobriran el feminisme. L'artífex d'aquesta revolució és Britney Spears, que acaba d'anunciar a través de la seva web que està preparant una comèdia musical on s'interpretarà a ella mateixa i en què la resta del repartiment seran princeses amb ganes de trencar tots els tòpics.

L'obra, que està previst que s'estreni a la tardor a Chicago, es titularà 'Once upon a one more time' [Hi havia una vegada més], un nom que fa una clara al·lusió a la cançó que el 1998 va fer triomfar Britney Spears: 'Baby one more time'.

De fet, en el musical s'interpretaran 23 cançons de l'artista, incloent-hi els seus grans èxits. "Hi podria haver vida més enllà dels vestits fets per ocells i dels petons d'amor veritable?", es pregunta Spears en el comunicat de presentació de l'obra, que té com a productor James L. Nederlander, propietari de nou teatres de Broadway.

La història, que s'està gestant des del 2017, explica com algunes de les princeses Disney més populars comencen a assistir a un club de lectura de contes dels germans Grimm. És aleshores quan una fada els mostra 'La mística de la feminitat', una obra clau del feminisme que va escriure el 1963 l'activista nord-americana Betty Friedan. Una lectura que commocionarà les princeses, que s'acabaran alliberant a través de les cançons de Britney Spears.

"Estic molt emocionada de tenir un musical amb les meves cançons, especialment un que recrea un món tan màgic ple de personatges amb els quals vaig créixer, que admiro i adoro", diu l'ex noia Disney en el comunicat.

Les prèvies del musical començaran el 29 d'octubre al teatre James M. Nederlander de Chicago, tot i que la inauguració oficial serà el 13 de novembre, i estarà en cartellera fins a l'1 de desembre. I després es llançarà a la conquesta de Broadway.