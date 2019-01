Bruno Sialelli, nou director artístic de Lanvin

Es respiren aires de canvi a la ‘maison’ Lanvin. Ara la firma parisenca acaba d’anunciar la incorporació del dissenyador francès Bruno Sialelli com el seu nou director artístic. Amb aquest canvi es vol donar "una nova orientació" als dissenys de la firma centenària, segons s’ha anunciat en un comunicat.

Fins ara, Sialelli estava a la direcció de la línia masculina de Loewe, on va treballar per a Jonathan Anderson, i abans havia passat per Balenciaga, Paco Rabanne i Acne Studios. Ara Lanvin considera que la "demostrada habilitat" del nou dissenyador "per passar de l’univers masculí al femení serà un gran actiu, en un moment en què la indústria del luxe sol difuminar les fronteres entre gèneres".

D’altra banda, la companyia també ha assenyalat com Sialelli va destacar entre els possibles candidats al lloc per "la seva visió moderna i la seva aproximació dinàmica i detallada a la comprensió dels elements essencials de l’ADN de la 'maison', així com l'expressió del seu futur". A l’hora de postular-se com a candidat, el dissenyador marsellès, de 31 anys, va llançar "una proposició inèdita del llegat de Lanvin amb una confiança i una energia que encarnen precisament aquest nou capítol de la història de la ‘maison’".

La casa fundada el 1889 per Jeanne Lanvin no tenia cap director artístic des del 2018, quan va marxar Olivier Lapidus, que havia reemplaçat Bouchra Jarrar el 2017, que tan sols hi va estar un any.