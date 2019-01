Buscant l'estiu

Som de ple en la Setmana dels Barbuts, la que tradicionalment ha estat considerada la més freda de l’any. Tot i que la setmana passada vam tenir una breu onada de fred polar, aquesta, coincidint amb Sant Hilari (13 de gener), Sant Pau Ermità (15 de gener), Sant Maur (15 de gener) i Sant Antoni Abat (17 de gener), és la que la tradició catalana ha etiquetat com la que normalment registra les temperatures més baixes de l’any. A aquests sants, sovint també s’hi afegeixen Sant Fructuós (21 de gener) i Sant Vicenç (22 de gener). I per què es coneix com la Setmana dels Barbuts? Fàcil. Tots aquests sants es representen amb barbes llargues i espesses.

Però què hi ha de cert en tot plegat? Amb les dades meteorològiques dels últims 30 anys sobre la taula, es confirma que el més de gener és el més fred de l’any. A més, la tradició popular ens ha fet arribar dites que coincideixen amb aquesta afirmació, com “Entre Sant Antoni i Sant Sebastià, més fred que entre tot l’any fa” o “Per Sant Antoni fa un fred del dimoni”.

Deixant de banda si aquesta afirmació és certa o no, el que és innegable és que som en ple hivern i que el fred és un habitual d’aquesta temporada. Però això no és igual a tot el planeta. A l’hemisferi sud ara és estiu, i hi ha indrets del món que viuen a 25 graus tot l’any. Si sou d'aquells a qui no agrada portar gorro, guants i bufanda, tenim la solució: 15 destins ideals per fugir del fred.

Austràlia

Al contrari que nosaltres, Austràlia és en ple estiu, una època ideal per fer un 'road trip' per la famosa Great Ocean Road o recorrent la costa est entre Sidney i Cairns. Us sorprendran les platges, els enormes espais oberts, els paisatges canviants i el fons marí a la barrera de corall. També podeu visitar la famosa Uluru, en ple desert al centre del país, però, en aquesta època, prepareu-vos per a les temperatures extremes.

540x306 Dos cangurs en una platja d'Austràlia / GETTY Dos cangurs en una platja d'Austràlia / GETTY

Nova Zelanda

Qui no ha somiat mai amb anar als antípodes? Nova Zelanda té atractius tot l’any, però és molt millor gaudir-ne amb temperatures estiuenques que no pas hivernals. És un país perfecte per recórrer amb autocaravana: els seus llacs de color turquesa, les seves muntanyes perpètuament nevades, els seus volcans actius, les seves glaceres (en retrocés) i els seus fiords profunds us deixaran sense paraules.

540x306 Aquestes muntanyes conegudes com a Tres Germanes es troben a Nova Zelanda / REUTERS Aquestes muntanyes conegudes com a Tres Germanes es troben a Nova Zelanda / REUTERS

Brasil

És gairebé un continent dins de l’Amèrica del Sud, i el clima varia segons el lloc. El gener és ple estiu i és època de vacances per als brasilers, així que alguns punts els podeu trobar una mica massificats. Si el que voleu és platja, decanteu-vos pel nord del país, ja que al sud podeu trobar-hi tempestes tropicals. A la zona nord de Salvador de Bahia hi trobareu Mangue Seco, una península amb una platja de 45 quilòmetres de llarg on arriben tortugues a pondre ous. Al sud, en canvi, us hi espera l’arxipèlag de Tinharé, amb 26 illes, només tres de les quals habitades. Un paradís perfecte per carregar piles abans de tornar al fred català.

Argentina

Igual que el Brasil, l’extensió d’Argentina és interminable, i també caldrà que trieu bé. Esclar que a la Patagònia i a Terra del Foc hi ha més bones temperatures ara que durant l’hivern austral, però no espereu anar-hi amb pantalons curts. En canvi, si us decanteu més per Buenos Aires i el nord del país, encertareu quant a temperatura. És una bona oportunitat per descobrir la capital argentina i enfilar cap al nord per conèixer una meravella natural: les cascades de l'Iguaçú.

540x306 Les catarates d'Iguazú, a l'Argentina / GETTY Les catarates d'Iguazú, a l'Argentina / GETTY

Tailàndia

A Tailàndia la temperatura mitjana es mou entre els 24 i el 30 graus, però la sensació tèrmica varia depenent de la humitat i de si el país es troba en temporada de pluges o no. Ara l'encertareu si us perdeu per algunes de les seves illes paradisíaques. No hi trobareu pluges i us acompanyaran temperatures mitjanes de 25 graus. Trieu Ko Tao si us agrada el submarinisme, Ko Lipe si busqueu més relax i Phi Phi si us va la marxa.

540x306 Temples a Chang Mai, a Tailàndia / GETTY Temples a Chang Mai, a Tailàndia / GETTY

Filipines

El país de les 7.000 illes viu entre gener i maig la millor temporada climatològica, sense pluges ni tifons. Un clima perfecte per agafar bangkes (barques tradicionals) d’illa en illa i enamorar-vos de platges de somni. Malapascua per bussejar, Siargao per fer-hi surf, Palawan per a paisatges de revista i Batayan per a platges de sorra blanca amb palmeres són algunes de les opcions si trieu aquest país per fugir de l’hivern.

540x306 Algunes de les illes de les Filipines / GETTY Algunes de les illes de les Filipines / GETTY

Maldives

Qualsevol moment és ideal per viatjar al paradís, però el gener és un dels millors mesos per fer-ho. Entre el novembre i l'abril no hi plou i les temperatures es mouen entre els 26 i els 29 graus, amb poca humitat. Tant si aneu a un complex turístic com si us allotgeu en una illa local, no deixeu de bussejar o fer 'snorkel' ni de descobrir alguna de les seves illes desèrtiques.

Índia

Un país tan gran té temperatures per a tots els gustos. Al nord, a tocar de les muntanyes de l’Himàlaia, no espereu trobar-hi calor. Però ara és la temporada seca i és molt bona època per anar al sud a descobrir Goa i les seves platges i a perdre-us per Kerala i els seus canals.

540x306 La platja de Goa, a la Índia / GETTY La platja de Goa, a la Índia / GETTY

Cuba

Amb una temperatura que no baixa dels 20 graus en tot l’any, Cuba es pot visitar en qualsevol moment. Però fer-ho ara té un motiu extra: és la temporada seca. L’Havana us enamorarà per la seva decadència, Trinidad us enganxarà per la seva autenticitat, Viñales us atraparà per la seva natura, i les platges del nord... Què dir de les platges de Cuba? No necessiten presentació: són el principal reclam turístic de l’illa més gran del Carib.

540x306 Un grup de turistes juga a voley a la platja de Varadero, a Cuba, fa uns dies / REUTERS Un grup de turistes juga a voley a la platja de Varadero, a Cuba, fa uns dies / REUTERS

Guatemala

Amb un clima tropical, l’estació seca va del novembre a l'abril, i el mes de gener és un dels millors mesos per visitar Guatemala. El llac Atitlán, les ruïnes maies de Tikal i la ciutat colonial d’Antigua són tres dels seus imprescindibles, però considereu també una visita a Livingston, a la costa caribenya, habitada per l’ètnia garifuna i on només s’hi pot accedir per mar.

Mèxic

Sense pluges i amb temperatures agradables, ara és el moment més idoni per visitar qualsevol punt de Mèxic. Podeu decantar-vos pel turisme cultural i descobrir les seves ciutats colonials, com Guanajuato, Guadalajara o San Miguel de Allende, o les seves ruïnes maies, com Palenque o Calakmul. Si preferiu les platges, teniu Cancún o el Yucután, que també amaguen jaciments maies com Tulum o Chichén Itzá.

Sud-àfrica

Si us agrada la calor, sereu al lloc ideal, però heu de tenir en compte que són les vacances d’estiu dels sud-africans i que els parcs nacionals com el Kruger, on es poden veure animals en llibertat, poden estar més plens del que us agradaria. I el mateix us pot passar si hi aneu buscant platja. La costa del Cap és preciosa, però una mica atapeïda durant aquesta època.

Emirats Àrabs

Una temperatura d’entre 15 i 25 graus és la que trobareu si aneu als Emirats Àrabs al gener, un dels millors mesos per recórrer aquest país àrab, quan la calor deixa respirar. El luxe i l’arquitectura de Dubai, amb l’edifici més alt del món, el Burj Khalifa, no us deixaran indiferents, però si us acosteu a Ras al-Khaimah trobareu la imatge més semblant al que va ser el món àrab: muntanyes daurades, oasis, un centre històric ben conservat i platges.

Marroc

A menys de tres hores en avió, el Marroc ofereix temperatures més altes que Catalunya. Si us moveu per les ciutats imperials com Marràqueix, Fes, Rabat o Casablanca trobareu temperatures agradables. Tot i així, no espereu anar en màniga curta i tingueu en compte que les nits al desert poden ser molt fredes i que és probable trobar neu a les cotes altes de l’Atles. Els experts en la zona, però, diuen que és la millor època per conèixer el país; a l’estiu la calor és insuportable!

Illes Canàries

De vegades no cal anar gaire lluny per fugir de l’hivern. Es diu que les illes Canàries són un exemple d’eterna primavera. Temperatures que fàcilment arriben als 20 graus tot l’any potser no són ideals per a un bany al mar, però sí per a una passejada a la platja o per prendre una mica el sol. Trieu Tenerife o Gran Canària si us agraden els llocs més animats, el Hierro o la Gomera si busqueu tranquil·litat i Lanzarote si sou uns amants dels paisatges volcànics.