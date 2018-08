Cactus: forts i amb personalitat

Diuen que no hi ha res que pugui amb un cactus i que són molt soferts. Deu ser cert, però, com totes les plantes, demanen atenció.

La particularitat dels cactus és que acumulen l’aigua als seus mateixos teixits i així es poden adaptar a l’hàbitat on es desenvoluparan. La majoria defensen aquestes reserves d’aigua amb les espines, i encara que s’assemblin, la veritat és que n’hi ha de centenars d’espècies.

Els cactus no demanen gaire aigua. Quan comença la primavera es poden regar cada 10 o 12 dies, i en els mesos de més calor podeu augmentar la freqüència a un cop per setmana. A la tardor tornarem a espaiar el reg (8-10 dies) i a l’hivern els podeu regar suaument un cop al mes. Si hi ha menys de 10 graus, val més no regar-los per evitar que es podreixin.

La majoria de cactus volen climes càlids i no suporten bé temperatures inferiors als 7-8 graus. Però tingueu present que durant l’hivern no han d’estar tampoc en espais molt caldejats, ja que s’alteraria el seu repòs hivernal, que és imprescindible.

Tingueu present també que, tot i que els cactus demanen molta llum, no tots suporten els rajos directes del sol. Normalment, les espècies amb pèl, espines fortes o moltes espines volen molt sol, mentre que les que tenen poques punxes i les plantes crases, van millor amb certa ombra. Aquestes últimes també necessiten estar molt ben airejades.

Pel que fa al sòl, tot i que creixen en terres àrides, si les planteu en una terra més nodrida el seu creixement serà més vigorós i la seva floració més espectacular. Un bon substrat per a cactus ha de tenir porositat i una moderada riquesa de nutrients.

Si noteu que la planta deixa de créixer, li canvia el color o surten les arrels pels forats de drenatge, haureu de trasplantar-la a un test més gran (millor si són de fang). Al fons del test hi haureu de posar una capa de drenatge i a sobre una capa de terra per a cactus.