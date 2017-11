Cafè: manual d’instruccions

Al món se’n consumeixen cada dia 2.000 milions de tasses. I hi ha milers de persones que no poden començar bé el dia fins que no n’han pres el primer. I és que el cafè és la beguda més consumida del planeta només per darrere de l’aigua, però, tot i així, la polèmica sempre l’ha acompanyat. Després de molts anys amb l’etiqueta de producte poc saludable, els últims estudis han tret el cafè de l’ostracisme i ara apunten en direcció contrària. L’últim d’aquests informes es va publicar la setmana passada a la revista mèdica britànica The BMJ (originàriament, British Medical Journal ) i diu que prendre diverses tasses de cafè al dia pot ser beneficiós per a la salut. L’estudi l’han fet un grup d’experts de la Facultat de Medicina de la Universitat de Southampton que apunten que el consum de cafè està associat a un risc més baix de patir malalties. En concret, els científics han comprovat que la població que beu cafè freqüentment té menys possibilitats de patir problemes cardíacs que els que no en beuen, però les evidències més grans s’han trobat en les malalties del fetge, inclosos alguns càncers.

Tot i això, els científics alerten que hi ha molts altres condicionants que desencadenen les malalties, tal com recorda un dels autors de l’estudi, el professor Paul Roderick, que en declaracions a la BBC va dir que “altres factors com l’edat, fumar o fer exercici físic també tenen conseqüències”. El que està clar és que “el consum moderat de cafè té més beneficis que riscos”, va dir Roderick, que també aconsella prendre’l sol, sense sucre, llet ni nata.

Aquest estudi se suma a un altre de recent fet per l’OMS i que va publicar a l’estiu la revista Annals of Internal Medicine que afirmava que el consum moderat d’aquesta beguda -moderat, en aquest cas, volia dir tres tasses al dia- podia reduir el risc de mort prematura, en el cas dels homes un 18% i en el de les dones un 8%. Es tracta de l’estudi més important fet mai sobre el cafè, amb una mostra de més de 500.000 persones, estudiades durant 16 anys en 10 països. Així, amb totes aquestes noves dades, el cafè està abandonant la mala fama que el va portar a engreixar la llista d’aliments que provoquen càncer que elabora la mateixa OMS. Però, tot i això, l’ombra dels prejudicis d’aquesta beguda encara és allargada. Els detractors del cafè recorden que el seu consum altera la son i produeix nerviosisme, coses que poden suposar problemes de salut a llarg termini, i per això no se’n recomana el consum ni a dones embarassades ni a nens.

La cafeïna, la protagonista

Per a Eulàlia Vidal, farmacèutica, nutricionista i professora de la URL, cal recordar que el cafè “no té cap principi actiu tòxic i, per tant, no pot ser dolent”. Aquesta especialista explica que un dels seus principals components és la cafeïna, que comparteix amb altres aliments com la xocolata i el te, que en contenen en dosis més baixes. “La cafeïna és un estimulant i, per tant, els seus efectes depenen de la quantitat en què es pren i de la persona que la pren, ja que una mateixa dosi pot tenir efectes diferents en funció de la persona”, diu. El que està clar és que com a estimulant “pot augmentar l’estat de nerviosisme, fer pujar la freqüència cardíaca i dificultar la son”, per això Vidal recomana “controlar-ne la quantitat”. En la mateixa línia que els estudis publicats recentment, aquesta especialista creu que la dosi saludable estaria al voltant dels 250 mg de cafeïna al dia, el que equival a dues o tres tasses de cafè, en funció de les quantitats que hi aboquem.

Vidal destaca que molts d’aquests nous estudis “ens han permès conèixer que el cafè és ric en un gran nombre de substàncies amb un gran poder antioxidant, que són els polifenols, i que tenen un paper clau en la prevenció de diverses malalties”. Però, tal com diuen els investigadors de la Universitat de South-ampton, “la idea no és que la gent comenci a beure cafè per prevenir mals”, sinó que “dins d’una dieta variada i equilibrada”, com remarca Vidal, facin un consum de cafè en quantitats saludables per aprofitar-ne els beneficis.