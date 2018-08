Els ducs de Cambridge continuen les vacances a Anmer Hall

Després de les vacances que han fet a Mustique els ducs de Cambridge, on la premsa del seu país va publicar que havien compartit una nit de festa amb Mick Jagger, l’hereu del tron britànic i la seva família han decidit que encara no tocava tornar a casa. Segons mitjans britànics, Guillem i Caterina s’han reclòs a Anmer Hall uns dies abans de tornar a l’activitat oficial.

Aquesta residència privada, situada al comtat britànic de Norfolk, és la seva predilecta. Sobretot des que hi van fer unes nombroses obres de remodelació, que van ser molt comentades al Regne Unit tot i ser finançades amb els seus diners. La casa, d’estil georgià tardà amb les parets d’obra vista i tres plantes, va ser un regal que els va fer la reina Elisabet II, l’àvia de Guillem, quan es van casar.

La finca, que té 10 habitacions, està dins d’una zona d’exclusió aèria, cosa que els fa sentir completament segurs per la seva intimitat. Caterina ha reconegut en alguna ocasió que és el lloc on millor està, perquè ella és “una noia de camp” i perquè als seus fills els encanta anar-hi perquè hi tenen mascotes com un hamster i un gos, anomenats Marvin i Lupo, respectivament.

La princesa Olímpia de Grècia insisteix a fer carrera com a model

Des que a Dolce & Gabbana li van donar l’oportunitat de debutar l’any 2017, quedava pendent veure si la filla de l’hereu del desaparegut tron grec, Pau de Grècia, i Marie-Chantal Miller insistiria a guanyar-se la vida amb això o només havia estat un caprici. De moment, sembla que s’ho ha pres seriosament, ja que ha repetit a la setmana de la moda de Copenaguen, on va desfilar aquesta setmana davant de la princesa Maria i de Naomi Campbell, que ocupaven el front row. Olímpia, de 22 anys, va desfilar per a Saks Potts, firma que li va deixar obrir la presentació amb un vestit blanc llarg conjuntat amb una estola blanca de pèl natural. Allí va poder desfilar al costat de models de la talla de Caroline Brasch Nielsen i Eniko Mihalik.

Prendre el te amb la reina ja és possible al Madame Tussauds

Tot i que fins ara prendre el te amb la reina Elisabet II era un privilegi reservat a uns pocs, ara ja és a l’abast de tothom per només 16 euros. El museu de cera Madame Tussauds ha situat en una sala al més pur estil british una figura de la reina anglesa perquè la gent que ho vulgui pugui seure amb ella per prendre el te, que se serveix acompanyat de tota mena de sandvitxos, scones i pastissos. Això sí, el “privilegi”només dura 15 minuts.