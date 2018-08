Caps amb personalitat

Si hi va haver un temps en què si no duies barret pel carrer tothom et mirava escandalitzat, ara és més probable que et mirin si en portes. I sobretot si el portes amb personalitat, allunyat de la moda de masses. “Si ets original, és evident que no passes desapercebut, però això no és negatiu, al contrari, la gent t’observa amb curiositat”, apunta Gema Galdón, creadora de la 'boutique' Les Catherinettes.

Des que als anys 60 la moda juvenil va alliberar els caps de l’encotillament del barret que es duia de manera convencional, cobrir-lo és una opció que pren sentit pràctic quan fem esport, o per protegir-nos del sol i del fred. Però no tot és pura monotonia. En els últims anys, i en gran part gràcies a les ‘instagramers’, el barret s'ha convertit en un complement ‘fashionista’ de primer ordre. Una imatge d’Ursula Corberó –que compta amb 5,5 milions de seguidors a Instagram– amb una gran pamela converteix la peça immediatament en un objecte desitjable.

I aquí estem. En ple furor pels capells d’impacte, com el barret de palla d’ala ampla mida XXL que ha fet popular la firma Jacquemus. Galdón n’ha confeccionat un d’aquest estil per a un dissenyador rus, Djaba, que desfila a París i ha sigut tot un ‘hit’. “En realitat a Mèxic o a Marsella sempre s’han dut barrets de superales, fins i tot als 60 Courrèges en va fer un de curt per davant que per darrere tocava a terra”, diu la creadora.

540x306 Un canotier masculí. / SOMBRERERIA MIL Un canotier masculí. / SOMBRERERIA MIL

Ara bé, la tendència que esclata a les xarxes sempre arriba al carrer d'una manera més suau i discreta. De fet, el que més es veu ara per platges i ciutats asfixiades són els dissenys que ja estan consolidats. A la Sombrereria Mil (carrer Fontanella, 101, Barcelona) el que més surt és el Panamà, el barret unisex que es va popularitzar durant la construcció del canal de Panamà. “La palla a l’estiu sempre triomfa”, diu Núria Arnau, quarta generació al capdavant d’un negoci amb 160 anys d’història en què els seus fills ja estan implicats. Per la seva banda, les mil·lennials més ‘trendy’ fan servir el canotier gondoler col·locat de manera divertida.

Les gorres

També hi ha lloc per a les immortals gorres. “És l’article número u que venem per a home”, apunta, i assenyala entre les de més èxit les que agraden als més joves, amb animals al davant, perquè les va posar de moda Neymar fa dos anys. I altres un punt més “de camioner nord-americà”. O sigui, sortides de l''America first' de Trump. A la Sombrereria Mil tampoc falten pameles, i n’hi ha amb frases escrites cosides, una tendència que la Núria va detectar ràpidament, així que de seguida es va posar a fer-les a la seva manera. Però la globalització, que tan positiva és per impulsar les vendes, també té la seva part negativa: “Es van posar de moda tan de pressa que en un no res ja les vaig veure al quiosc fabricades a la Xina per 12 euros, i això desmotiva molt”.

La solució al problema passa per la creativitat i la qualitat, coses que la centenària barreteria sempre ha tingut present a l'hora de comprar gènere diferent d’altres botigues: “Ara marxo a Alemanya a veure tot el que hi ha de nou”, explica la Núria, que també fa peces pròpies molt cuidades. Per a Gema Galdón ser original és part de la seva essència. Quan fa una dècada va crear Les Catherinettes es va plantejar que no podia oferir el mateix que un Zara. De fet, ara ja es poden trobar barrets de palla fins i tot en cadenes dedicades a la llar. La diferenciació és bàsica per a aquesta interiorista experta en barrets, que ha firmat els que lluïa Patricia Clarkson a ‘La llibreria’ d’Isabel Coixet i ha complementat els vestits de desfilades del 080. El guru de la moda André Leon Talley es va enamorar del seu ‘look’ en la seva visita a Barcelona i fa uns dies la Gema va omplir de turbants i lligadures la passarel·la de Menchén Tomàs a la Madrid Fashion Week. “Un turbant o un barret ben triat et fa més alta, i fins i tot és un antiarrugues, perquè visualment accentua la bellesa del teu coll”, apunta.

540x306 La 'instagramer' Paula Ordovás amb pamela. / INSTAGRAM La 'instagramer' Paula Ordovás amb pamela. / INSTAGRAM

L'excusa dels casaments

A l’estiu, amb l’afluència de casaments, els capells més vestits surten a passejar. A Catalunya som reticents al seu ús, però cada cop menys. Potser la modernitat d’una mediàtica Meghan Markle hi ajuda, però també el fet que sigui un complement gairebé imprescindible per anar de casament en segons quins indrets geogràfics. “A Alacant, d’on soc jo, ens ho posem tot: plomes, colors...”, diu Galdón. “Aquí ens agrada anar senzills, per això un barret sempre dona un toc final d’estil al teu vestuari”, explica Núria Arnau a les clientes. El cas és intentar-ho. “Si no ho vols, no hi ha res a fer, però si et pica la curiositat segur que trobes el teu i te n'enamores”, comenta la propietària de Les Catherinettes, que només veure’t ja sap quin barret t’escau. “És una qüestió de línies de la cara, de veure quin nas tens, el color dels ulls...”, diu l’experta, i afegeix que també ens ha de quedar bé vist per darrere: “Quan som en un còctel hem de tenir en compte que la nostra enemiga ens mirarà quan estiguem d’esquena”, riu.

La barretera, que ha vist com augmenta la presència de barrets a les fires de moda de París, constata que les peces fetes de tul van a més. I els teixits bonics. “Com passa amb el xandall, que ara és de seda, els barrets es reinventen amb materials nobles”, diu Galdón, que treballa la gorra amb vellut i fa casquets que ens remeten als que duia la mítica Esther Williams a la piscina, però plens de pedreria i glamur.

En el món de l’home, l’avantguarda mil·lennial implica dur creacions com les que firma Nick Fouquet a Califòrnia, un exmodel guapíssim reconvertit en barreter irreverent a qui adoren Jared Letto, Pharrell Williams i Madonna. Les seves peces, amb cua d’entrega i preus amb tres zeros, s’inspiren en l’oest americà però amb una visió contemporània, cosa que pot incloure fins i tot cremar-les. Diu que és com si Keith Richards es fusionés amb un 'cowboy' i un ‘pijo’ de la Costa Est.

540x306 Barret de Nick Fouquet. / INSTAGRAM Barret de Nick Fouquet. / INSTAGRAM

Renovant el negoci

Malgrat que no és un complement obligatori com en altres temps, tot indica que vivim un bon moment per al barret. Per a Núria Arnau, aquí el va revifar el xut d’energia que va insuflar la fira Bread&Butter a Barcelona (“hi veies de tot, era magnífic”). La barretera, que ha vestit els caps de Scarlett Johansson i Robert de Niro, obrirà una botiga més gran que també serà ‘outlet’, estudi i magatzem no gaire lluny de la seva seu històrica, que deixaran aviat per problemes amb el lloguer. També Gema Galdón té previst començar la nova temporada traslladant-se a un espai pròxim més gran on pugui revitalitzar l’ofici amb cursets i tallers amb la idea de crear una moderna ‘hat gallery’.