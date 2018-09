Cardi B i Nicki Minaj s’esbatussen a la NYFW

L’entronització de les raperes Cardi B i Nicki Minaj en l’olimp d’aquest estil musical no està fent gaire per canviar els hàbits que tenien els homes rapers quan ocupaven el prominent lloc on ara hi ha aquestes dues artistes. Segons publicava ahir la web TMZ i avalaven algunes publicacions de testimonis presencials, les dues artistes es van esbatussar durant la festa de Harper’s Bazaar celebrada amb motiu de la New York Fashion Week.

Tot hauria començat després del tancament de la catifa vermella, mentre la cantant Christina Aguilera amenitzava la vetllada. En aquell moment, en què els periodistes gràfics ja havien fet la seva feina, Cardi B s’hauria acostat a Nicki Minaj per parlar amb ella sobre les “mentides que estava dient” sobre ella. Tot i això, no hi ha constància sobre el fet que la conversa s’arribés a produir. Sí que hi ha testimonis, en canvi, de la violenta disputa que van mantenir.

A les xarxes socials es podien veure ahir alguns vídeos en què Cardi B tirava una sabata a la seva adversària musical. Després d’allò, els organitzadors la van acompanyar fins al carrer perquè marxés de la festa. A la sortida se la va poder veure amb un blau a l’ull i amb el vestit de Dolce & Gabbana que portava estripat.

Si bé Minaj encara no ha badat boca sobre el tema, Cardi B sí que ho ha fet. A través de les xarxes ha explicat que Minaj ha “amenaçat altres artistes”. “Els ha dit que si treballen amb mi deixaria de treballar amb ells. T’he deixat dir molta merda sobre mi”, ha conclòs la rapera agredida.