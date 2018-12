Cardi B rep una ordre d’allunyament després d’agredir dues cambreres

Amb els cabells tenyits amb els colors de l'arc de Sant Martí, un barret i ulleres de sol. Així es va presentar la rapera Cardi B divendres passat al tribunal de Nova York entre una gran expectació mediàtica. L'artista, de nom real Belcalis Almanzar i de 26 anys, va ser processada per dos delictes menors d'agressió i imprudència temerària després de suposadament haver provocat un altercat en un club d'estriptis. Un fet pel qual el jutge ha prohibit a la cantant acostar-se a les dues cambreres que va agredir, i que van denunciar els fets posteriorment. Es tracta de Baddie G i Jade, dues germanes amb qui l'artista ha mantingut una llarga disputa perquè creu que la segona és l'amant del seu marit. El conflicte va arribar al punt que l'agost passat Cardi B i el seu equip les hauria atacat llançant-los ampolles, cadires i fins i tot una pipa de catximba, segons la denúncia.

La rapera, que ha estat nominada a cinc premis Grammy i que fa poc ha anunciat la seva separació del també raper Offset, pare de la seva filla, tenia programada una audiència dilluns passat, però no es va presentar per "compromisos professionals", segons el seu advocat, Jeff Kern. Un fet que el magistrat va considerar "inacceptable" i pel qual la va amenaçar de detenir-la si no hi assistia divendres.

Segons el 'New York Daily News', els fiscals van demanar que s'imposés a la cantant una fiança de 2.500 dòlars (2.200 euros), però el seu advocat va subratllar que Cardi B no té historial criminal i que s'ha presentat a la justícia quan ha estat requerida. Finalment, el jutge va emetre una ordre de protecció per a les germanes segons la qual la rapera no pot mantenir contacte físic amb elles ni tampoc contactar-hi per internet, després de quedar en llibertat sense fiança.