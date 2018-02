Carlo Petrini: “Estem envoltats de pornografia alimentària”

Reconeix que no segueix cap dieta, perquè la millor recepta és la que li manen els sentiments i la responsabilitat. Tot i això, l’italià Carlo Petrini sí que confessa que ha reduït la ingesta de carns un 60% en els últims sis anys. Ell és el fundador de l’associació internacional Slow Food, creada a Itàlia el 1986 amb l’objectiu de promoure l’ecogastronomia, que valora la producció artesanal, ecològica i de proximitat, així com una alimentació conscient i pausada.

En un moment en què la gastronomia ha passat a ser l’estrella de xous televisius, Petrini, que als 69 anys es considera agnòstic, creu que tots hauríem de llegir el Laudato si, l’encíclica del papa Francesc sobre el medi ambient. “És un document sobre ecologia integral molt revelador”, explica l’activista. Tota una revolució sobre com fer front a un sistema de producció alimentària massiva que produeix cada any dotze bilions de tones de menjar per a una població mundial de poc més de set bilions d’habitants. “Això vol dir que el 38% dels aliments van a les escombraries”, lamenta Petrini, que creu que es tracta d’un sistema criminal que permet la sobrealimentació d’una part de la població, mentre la resta pateix malnutrició severa.

I no només això, sinó que és una producció que prioritza la quantitat per damunt de la qualitat, i contribueix a la destrucció de la biodiversitat, la fertilitat de la terra i el canvi climàtic. Sense descomptar les malalties que cada cop pugen més entre la població jove, com la diabetis, l’obesitat i les al·lèrgies.

Canvi de política econòmica

Davant d’això, Petrini, que va participar ahir en la II Jornada Anual de Productes d’Alimentació Ecològics de la Fundació Catalunya - La Pedrera a Món Sant Benet, aposta per un canvi de política econòmica que doni valor a l’alimentació. “S’han d’impulsar les comunitats de coproductors i els mercats directes de pagesos, i donar suport a l’agricultura sostenible”. De la mateixa manera, aquest gastrònom també anima a vetllar per tractar els aliments des d’un vessant més humanista. “Estem envoltats de pornografia alimentària, però necessitem reconnectar amb el concepte holístic de la gastronomia”.

I és que, segons l’italià, és necessari recordar què vol dir gaudir amb el menjar. Per aconseguir-ho, hi ha dos elements indispensables: que l’àpat sigui lent, sense presses, i que, sobretot, es comparteixi amb altres persones.