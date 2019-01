Carlota Casiraghi desmenteix la seva ruptura amb Dimitri Rassam

Fa una setmana la revista '¡Hola!' es feia ressò en exclusiva de la separació entre Carlota Casiraghi i Dimitri Rassam. Una notícia que va córrer com la pólvora entre els mitjans nacionals i internacionals. Ara la princesa monegasca i el productor de cinema han difós un comunicat oficial en què desmenteixen que entre ells hi hagi hagut cap mena de ruptura.

"L’explicació d’aquesta informació cínica i falsa és senzilla: generar conflicte sobre una situació que no existeix ni ha existit mai amb l’objectiu de posar-li preu, perquè l’anunci d’una separació correspon sempre a un motiu de compra", es pot llegir en el document. A més, la parella assegura que aquesta informació falsa és molt nociva per a ells mateixos, els seus fills i familiars, de manera que han convingut en sol·licitar al seu "advocat que busqui solucions per emprendre les accions legals pertinents, a ser possible, davant les jurisdiccions penals".

Casiraghi i Rassam, que van començar a sortir el 2017, fa dos mesos que han tingut el seu primer fill, el Balthazar, i tindrien previst casar-se en els pròxims mesos.