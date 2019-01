Carlota Casiraghi cancela el seu casament amb Dimitri Rassam

El nou any no ha començat gaire bé per a la filla de Carolina de Mònaco. Segons informa la revista '¡Hola!', Carlota Casiraghi ha decidit "distanciar-se" i trencar el seu compromís amb el productor de cinema Dimitri Rassam. La notícia arriba dos mesos després que la parella donés la benvinguda a Balthazar, el seu primer fill en comú. De fet, els joves estaven compromesos i tenien pensat casar-se els mesos vinents.

Casiraghi i Rassam van començar a sortir el març del 2017, però no van fer oficial el seu compromís fins al cap d’un any, durant el Ball de la Rosa de Mònaco. Aquell dia la neboda d’ Albert de Mònaco va lluir un anell de promesa, i més tard també es va saber que estava embarassada. Segons fonts pròximes a la parella, el casament s’hauria ajornat en diverses ocasions i el trencament s’hauria produït per "diferències irreconciliables" sobre el seu futur.

No és la primera vegada que Carlota Casiraghi, de 32 anys, viu una ruptura sentimental amb un bebè pel mig. El 2015 va trencar la seva relació de quatre anys amb el còmic francès Gad Elmaleh, amb qui va tenir el seu primer fill, Raphaël. Prèviament Casiraghi havia tingut una relació de llarga durada amb Alex Dellal, amb qui no va arribar a tenir cap compromís formal.