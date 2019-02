Carme Ruscalleda: "Gràcies per tanta calidesa humana"

Pocs dies es poden ajuntar per sopar a la mateixa taula xefs com Joan Roca, Paolo Casagrande, Oriol Castro, Carles Gaig, Paco Pérez, Pere Monje, Fina Puigdevall, Nando Jubany o Ferran Adrià. Ahir a la nit va ser un d’aquests dies comptats en què molts van poder quadrar agendes i, de passada, retre homenatge a la trajectòria de Carme Ruscalleda. L’Escola Superior d'Hostaleria i Turisme de Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi de Barcelona va organitzar un acte de reconeixement a la cuinera, amb l’objectiu de fer una doble celebració: els 30 anys que la xef ha estat al capdavant del Restaurant Sant Pau i els 30 anys d’història de la mateixa escola d’hostaleria i turisme. De fet, Ruscalleda ha contribuït a formar part dels alumnes d'aquest centre, i molts han passat per la seva cuina per aprendre el funcionament d’un restaurant d’alt nivell com era el de Sant Pol de Mar. "És una xef molt professional, molt humil, familiar, propera i tenaç", deia en una intervenció Dani Alonso, exalumne, extreballador del Sant Pau i actual cap de cuina del Restaurant Gaig.

Entre els assistents es van veure nombrosos exalumnes del centre, així com xefs de primera línia, com Hideki Matsuhisa (Koy Shunka), Oriol Ivern (Hisop), Albert Raurich (Dos Palillos), Jordi Artal (Cinc Sentits), Fran López (Xerta) o Romain Fornell (Caelis). Tots ells van poder degustar un menú gastronòmic fet especialment pels alumnes del curs d’especialització en alta cuina. Verat amb garota, mandarina i pebrot groc o llobarro amb aigua de mar, llima i espinacs van ser alguns dels plats que es van servir, també per part dels alumnes del curs d’hostaleria, com una mostra d’agraïment a la contribució de la xef per difondre l’alta gastronomia arreu del món.

651x366 Els alumnes del curs d'alta cuina van ser els responsables d'elaborar el menú / MANOLO GARCÍA Els alumnes del curs d'alta cuina van ser els responsables d'elaborar el menú / MANOLO GARCÍA

"Hi ha gent que surt als llibres d’història i n’hi ha que no. La Carme és de les que hi sortiran", afirmava Ferran Adrià durant la celebració, en què va qualificar la xef d'"una de les cuineres més importants que ha donat mai aquest país". "Una lluitadora i un exemple per tot". Per la seva banda, David Beltran, responsable del programa d’especialització d’alta cuina i direcció de cuina, va recordar com, quan va saber que el Sant Pau tancaria les portes, va pensar que "part de la màgia s’havia acabat". "Els que ens estimem aquest ofici, estem en deute amb vosaltres".

Durant el sopar, que va estar amenitzat per un quartet de veu dirigit per Llorenç Castelló, la xef homenatjada no va desaprofitar l’ocasió per mostrar el seu agraïment i fer broma de la seva nova situació vital. "Els veïns em diuen que faig més bona cara", reia Ruscalleda, que considera que encara no ha tingut temps de trobar a faltar la seva vida al Sant Pau. La xef també va remarcar la seva història com a autodidacta: "Som un tipus de persones que sabem què volem fer, però no com ho hem de fer, però som tossudes i hi arribem a força de treballar". "Gràcies per tanta calidesa humana. Penso que aquesta és una professió generosa que fa feliç la gent, perquè al darrere hi ha moltes persones que s’hi dediquen".